湖南大學生讀殯葬　學周易課程　校方：王牌專業　就業率超九成

內地青年就業不容樂觀，湖南有大學新生自曝被長沙某學院殯葬技術與管理專業錄取，課表中包括周易知識。工作人員指，殯葬是該校王牌專業，就業率超九成。



綜合內媒報道，當事人尹同學表示，自己通過單招被長沙民政職業技術學院殯葬技術與管理專業錄取。在他分享的課表中， 學習內容包括殯葬心理分析、殯葬禮儀、喪葬習俗、殯葬社會工作等。 其中，「周易知識」和「勞動者權益保護」兩項課程頗受關注。

對於意外走紅，尹同學表示，可能因專業太冷門，大眾不了解，所以好奇，「周易知識主要用於陵園專業看風水」。他介紹，殯葬專業是學校最熱門、最難報考的專業。

尹同學表示，在選擇報考前，他偶然看到該專業產生興趣，隨後深入了解該專業的學習內容和就業狀況，覺得各方面都很合適，就決定報考，最終被提前錄取，「剛開始會有一點心理壓力，但慢慢可以適應。更多是去學習尊重這份專業、這份職業。」

公開資料顯示，目前全國只有8所高/中職院校開設殯葬類專業，分別為長沙民政職業技術學院、北京社會管理職業學院、武漢民政職業學院、重慶城市管理職業學院、安徽城市職業管理學院、黑龍江省民政職業技術學院、福建省民政學校、河南民政學校。

而尹同學被錄取的長沙民政職業技術學院，一直有殯葬業「黃埔軍校」之稱。長沙民政職業技術學院創辦於1984年，是中國最早設立殯儀方向專業的高校。中國目前2000多個殯儀館宗，50%以上的殯儀館館長、副館長或技術骨幹為該校畢業生。

2015年，東方之星遊輪沉沒事件中，遺體因長時間浸泡清理難度很大。該校學院師生、校友組成的18人生命救援隊配合當地殯儀館，利用3D打印等設備妥善處理了近400具遺體。

長沙民政職業技術學院招生辦主任謝海波在接受採訪表示，殯葬行業人才需求量大，僅殯儀館方面，每年的人才缺口在1萬人左右，而全國現有的8所開辦殯葬類專業的中、高職院校，殯葬專業畢業生每年總計不足千人。

殯葬專業是相當冷門的專業。（示意圖 / vcg）

根據民政部發布的《2021民政事業發展統計公報》，截至2021年底，中國共有殯葬服務機構4373個，其中殯儀館1774個，殯葬管理機構815個，民政部門管理的公墓1673個。殯葬服務機構職工8.7萬人，其中殯儀館職工4.7萬人，火化爐7043台，全年火化遺體596.6萬具，火化率58.8%，比上年增加3.1個百分點。

網民點睇：

別小看這些稀奇古怪的專業，比很多名校本科畢業強多了！



三百六十行，行行出狀元



人都有那麼一天，臨終關懷服務人員都是值得尊重的，他們讓人走的有尊嚴，而且他們的服務工作也是需要克服恐懼，為他們點讚



很值得尊重，要說膽子大，法醫的膽子更大。



殯葬業確實需要科學、文明、規範的指引，現在的多被迷信、暴利、虛偽充斥。



好找對象嗎



這個行業好，適合社恐者，不用跟客戶交流，沒有客戶投訴

