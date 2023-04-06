多地禁售封建迷信祭品　殯葬第一村1/3店結業　專家籲因地制宜

近期，浙江湖州市長興縣一間殯儀店被行政處罰，原因是店內銷售的錫箔元寶屬於封建迷信殯葬用品。

事件引發爭議，有網民不解，用錫箔元寶祭祀一直是傳統，為何突然變成封建迷信，直言「那回家掃墓時候燒什麼啊？元寶都不讓燒了？」。



據國家法律法規數據庫公開資料顯示，近年來多地出台推進文明祭祀移風易俗，禁止製造、銷售封建迷信喪葬用品，或禁止在喪事活動中擺放、焚燒冥幣等相關政策。

河北省米家務鎮的米北莊村有「中國殯葬第一村」之稱。2021年，曾有媒體報道，粗略估算村內有超過500家銷售殯葬用品的門店。在今年清明節前夕，市場街依舊擺放了各款殯葬用品，卻沒有往年熱鬧。

在市場街擺放的攤位。（九派新聞）

《九派新聞》報道，與往年相比，市場內有近三分之一的店舖關門。有村民解釋，部份大型店舖轉為線上經營，小店盈利變少自然被淘汰。

米家務鎮素有「紙花之鄉」美譽，早在明末清初，當地就有製作紙花的民間藝人，產品多用於室內裝飾或製作花圈等。漸漸地，米北莊村周邊形成了龐大的殯葬用品市場，所有與殯葬有關的產品和原材料的廠商隨處可見，殯葬用品佔據全國市場超過90%。

隨着殯葬改革進一步深化，不少人只能無奈離開。壽衣廠廠長啟東明介紹，此前自己也做紙花業務，這幾年訂單少，便專做壽衣。幾年前，市場街一間製花廠倒閉，他便租下廠房當貨倉「這個行業是個沒落的行業，殯葬改革、查環保對我們影響不小」。

附近鄉鎮的居民羅女士記得，母親去世時花了十幾萬厚葬，「那時候講究，紙糊的房子跑車、童男童女都得有，還得請人唱大戲。現在想想也沒什麼必要」。

紙花球。（九派新聞）

對於禁售封建迷信殯葬用品一事，南昌大學法學院老師胡可對制定此類行政規章，包括設置處罰依據的合法性持憂慮態度。他認為，有關規章不符合民俗，同時缺乏法理依據，是一種簡單化的行政措施，清明祭祖是中華傳統文化中的一個重要組成部分，是中國文化一個重要的底蘊。

胡可認為， 封建迷信殯葬用品的界定就存在問題，祭祖是幾千年以來傳承下來的文化，包括燒紙錢、放鞭炮、燒香等；祭品象徵後人對祖先的哀思，並不違反公序良俗，不能簡單認為是封建迷信的用品。

胡可質疑，很多傳統文化都在封建時代形成，「難道這些封建時代的東西都是我們應該拋棄的東西嗎？」。 他指出，已經用了千百年的殯葬物品，若被認定為封建迷信物品，就屬於執法過度。

華中師範大學文學院副教授熊威表示，制定文明祭祖規章要因地制宜，既要遵守國家法律法規，同時要考慮不同文化、不同人群的需求，譬如有人會選擇鮮花祭祖，也有人選擇偏向傳統的祭祀方式。

熊威認為，民俗文化一直在演變，但清明節核心始終是追思祖先，形式本來就是多樣化，無必要非得統一，大家應該彼此尊重。