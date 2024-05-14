任務不成就爬84層樓或夜跑10公里？江蘇打工仔怒訴公司「體罰」

江蘇宿遷市一間公司規定，如果團隊主管不能完成當天的業績考核目標，就必須當晚夜跑10公里，或爬84層樓梯，否則可能被約談甚至勸退。去年初，任團隊主管的陳某某以公司多次體罰自己，嚴重損害自己的合法權益為由，將公司告上法庭。近期，宿城區法院一審判決，被告公司需支付陳某某在職4年間的經濟補償金95208元（人民幣．下同）及加班費24256元。被告公司不服，提起上訴。宿遷市中級人民法院二審維持一審的裁判理由。



據陳某某提交的公司工作群微信聊天記錄顯示，涉事公司屢次對未完成當日業績、登上「黑榜」的團隊主管下命令，要求當晚爬公司大廈3次，而大廈足足有28層，爬3次則意味着共84層。若不想爬大廈，也可以選擇夜跑十公里，或於次日清晨7點晨跑，且必須準時集合並打卡簽到。

陳某某稱，僅2022年7月4日到7月7日4天內，他便連續4晚被公司要求夜跑10公里。而且，只要一天人仍在公司，就難免墮入輪迴中，「今天不是我，明天就是他，今天如果我達成了，我明天不用去了，有可能我後天又要去了。就這種情況，輪流形式的」。

不堪忍受之下，陳某某決定辭職，並主張自己是被迫離職，控訴公司嚴重侵犯其權益，「如果說不去跑步，就變相地逼你離職，以各種方式方法，從上到下，機構總、總監，加我的直屬領導，挨個找我面談」，他要求被告公司支付加班工資、支付經濟補償、賠償金等。

不過被告公司認為，有關措施是為讓團隊主管頭腦清醒、增強羞恥心、緊迫感、目標感，並不違法，故原告無權根據《勞動合同法》規定而認為公司違法，繼而辭職並要求經濟補償。

對此，法院查明，被告公司制定的日考核目標過高，導致至少四成的團隊主管無法完成任務；另公司制定的長跑、爬樓等相關懲戒措施強度極大，強制力極強，侵犯了原告等人的人身權利，屬於體罰。

宿遷市宿城區人民法院民一庭庭長毛曉梅表示，措施系統性地通過微信工作群進行發布，已經成為公司懲戒和鞭策員工的常見手段，屬於公司暗含的規章制度。這些規章制度違反了法律法規的規定，損害了勞動者的合法權益，原告有權提出辭職，並要求用人單位支付經濟補償金。