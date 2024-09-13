01直擊邁合村睹全紅嬋威力　家門前水洩不通遊客摸鳳凰樹沾運氣

國家隊跳水運動員全紅嬋在巴黎奧運勇奪「雙金」後掀起一波熱潮，這股熱潮更令她的家鄉湛江邁合村，從名不經傳的小村落變成網紅打卡地，短短200米的鄉村街道更搖身一變成為「小食一條街」。《香港01》記者近日參加了當地一日遊，去到邁合村親身感受這股熱潮的威力到底有多大。



一日遊的行程非常緊湊，第一個景點「赤坎老街」曾經是湛江商貿最發達的地域之一，由於湛江曾經是法國殖民地，這一帶有不少歐式殖民地風格建築，與嶺南騎樓混合的「南洋風格建築」。

旅行團在「赤坎老街」只逗留約一小時便離開去吃飯，餐桌上放了八餸一湯，非常豐富，不過午餐不包括在128元（人民幣，下同）的團費內，若要跟團吃飯，每位要另收費35元。用餐不足一小時，大家就急忙離開趕着去旅程的重頭戲之一，全紅嬋的老家邁合村。

赤坎老街有不少歐式殖民地風格建築，與嶺南騎樓混合的「南洋風格建築」。（歐嘉樂攝）

赤坎老街有不少歐式殖民地風格建築，與嶺南騎樓混合的「南洋風格建築」。（歐嘉樂攝）

邁合村成網紅打卡地 遊客絡繹不絕

在旅遊巴上，團友們都表現的好興奮，大約半小時車程就到達邁合村。旅遊巴一停下，團友都快步下車，立即與邁合村牌坊及全紅嬋的背景板「打卡」。從牌坊再向前走幾十米，便是邁合村村口，自從全紅嬋在巴黎奧運奪冠後，村內擺滿了攤檔變成「小吃一條街」。

一步入邁合村，映入眼簾的便是各式各樣的攤檔，金牌燒豬、炸蝦餅、蔗汁、烤腸等各種小食匯聚於此，又有邁合村的農產品譬如花生、番薯，還有到處可見的奧運五環紀念品，比如全紅嬋曾在奧運賽後記者會上配戴的奧運五環眼鏡，以及她最愛的小烏龜玩偶、掛飾等。

遊客在邁合村牌坊及全紅嬋的背景板前「打卡」。（歐嘉樂攝）

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短短200米的小食街擺滿攤檔，村民全南榮更與親戚合作經營三個檔口，「就自己在家門口做生意，嬋寶帶了很多經濟到我們村裏」，他透露，自己最多日賺過千元，比起以前的收入翻了好幾倍。

他介紹，鄰村及麻章鎮的民眾也到邁合村擺攤做生意，帶動經濟，而且大家一般是每晚9時收檔，不會打擾村民的日常生活，「大家都歡迎他們來」。全南榮還期望，「把這個店開到全國各地去，開到香港去！」

過去，邁合村的村民以務農為主，外出打工為輔，「全紅嬋熱潮」出現後，許多外出打工的村民也回到家鄉在家門口做小生意。村書記全南山透露，現時村民的收入大增，小食街全部攤檔的每日銷售額有數萬元，淨利潤有7、8000元，特別是雞飯店、早餐店、蝦餅店等等的收入都不錯，日賺過千元。

村民全南榮與親戚合作經營三個檔口，更期望以後「把這個店開到全國各地去，開到香港去！」。（歐嘉樂攝）

村書記全南山透露，全紅嬋熱潮令村民的收入大增。（歐嘉樂攝）

經過攤檔後，再向前走便是邁合村第二個打卡點——全紅嬋的老家。不少遊客來到，都會摸一摸門前兩棵鳳凰樹，希望沾一沾全紅嬋的運氣。

來自海南的遊客黃姐，已經是近期第三次來到邁合村，「我們從海南過嚟，是為咗我哋嘅嬋寶加油助威，祝她更上一層樓，取得更好嘅成績」。

全紅嬋家人的動態同樣引起遊客關注，大閘前面迫滿遊客，每當有人出現在家門前，大家都會爭相拍照。對於遊客的舉動是否會造成滋擾或者影響日常生活，村長表示，全紅嬋家人已經習慣，當他們要外出時，大家都會自覺讓路。

全紅嬋老家門前有兩棵鳳凰樹，遊客來到都會摸一摸，沾一沾全紅嬋的運氣。（歐嘉樂攝）

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家長冀子女學全紅嬋拼搏精神 小朋友：不知全紅嬋是誰

有小朋友覺得全紅嬋跳水厲害，但自己不想當運動員，也有小朋友坦言沒有看奧運，甚至不知道全紅嬋是誰。不過，不少家長特意帶小朋友來邁合村，希望子女可以學習全紅嬋的拼搏精神，「以後也想兒子有點出息」。遊客高女士稱，兒子與全紅嬋同齡，所以她想藉這次機會帶他過來沾沾喜氣，「也學學全紅嬋很堅苦、奮鬥、 不放棄的精神」。

遊客在邁合村牌坊及全紅嬋的背景板前「打卡」。（歐嘉樂攝）

「全紅嬋熱潮」令邁合村成為遊客的朝聖景點。導遊曾小姐介紹，巴黎奧運結束後，一周會有十幾團邁合村一日遊，一團約50人，團友大多以中老年人及家庭為主。

曾小姐稱，今年8月奧運後才有遊客提出想到邁合村，「其實（邁合村）就係自己形成的一個景區，旅行社都無推，有啲人話想嚟啊，之後旅行社就順便帶一帶呢條線」。不過，她認為這個熱潮只能維持一個月左右，「真係個零個月，如果再到一年半載可能又冇咁旺」。

金沙灣夜生活精彩 奧運女神雕像是誰？

金沙灣廣場的奧運女神雕像。（歐嘉樂攝）

一日遊行程就此結束，但記者決定自己多去一個景區。雖然天色已暗，但仍有不少人在金沙灣海灘上玩樂。金沙灣海灘位於赤坎區觀海北路，風浪不大，能遠眺湛江海灣大橋，周邊也有商場、酒店等。

其中，金沙灣廣場上豎立了一座雕像，驟眼看是一位女性展開雙臂。原來，雕像原型取自同樣來自湛江的世界跳水冠軍勞麗詩，她曾在2004年的雅典奧運會上奪得女子10米跳台雙人冠軍。金沙灣附近的夜生活同樣精彩，附近商場外仍有不少攤檔營業至凌晨時分，即使逛太久也不怕肚子餓。