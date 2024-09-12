最差設施培養天才少女　01實探全紅嬋母校　教練解｢水花消失｣秘籍

在上個月結束的巴黎奧運會上，來自廣東湛江的跳水運動員全紅嬋，和搭檔陳芋汐一起成功收穫女子雙人10米跳台金牌，衛冕單人10米跳台冠軍。

曾挖掘培養她的湛江體育運動學校也走入公眾視野，全紅嬋的前教練郭藝在接受《香港01》採訪時介紹，今年學校又招收了5名小隊員，他們像當時剛入學的全紅嬋一樣年僅7歲，40人的跳水隊，每個小朋友都有機會成為下一個全紅嬋。

郭教練還向記者介紹全紅嬋「水花消失術」的秘籍，表示小隊員們每天要重複練習上百次，才能增加對動作的熟練度、降低恐懼性，「要經過不斷磨練訓練，慢慢向跳台運動員靠近」。



曾發掘全紅嬋的湛江市體育運動學校。（歐嘉樂攝）

2014年，年僅7歲的全紅嬋被選入湛江市體育運動學校，開啟跳水生涯。練習僅4年後，她當時的教練郭藝在2018年時，帶著全紅嬋前往廣東省隊，正式成為跳水運動員。2021年，14歲的全紅嬋在東京奧運會上的驚世表現，拉開跳水的「全紅嬋時代」。今年巴黎奧運，天才少女再次上演「水花消失術」收穫兩枚金牌。

已培養出勞麗詩、何沖等不少跳水冠軍，被稱為「中國跳水之鄉」的廣東湛江，近來又因全紅嬋的優異表現，有了新的代稱「全紅嬋家鄉」。曾挖掘啟蒙她的湛江市體育運動學校也開始收穫無數關注，尤其全紅嬋13歲的弟弟全進鵬也正在此學習跳水，大家期待這裏是否會再誕生下一個全紅嬋。

全紅嬋13歲的弟弟全進鵬正在湛江體育運動學校練習跳水。（歐嘉樂攝）

選拔嚴格 家長望「強身健體」：不是每個人都像全紅嬋

9月1日，學校開學首日也撞正禮拜日，空蕩蕩的校園裏，跳水隊的一班小隊員已集合開始在訓練場外做熱身練習。

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今年新入學的小隊員年紀與當年全紅嬋一樣只有7歲，全部來自湛江本地。暑假時，他們已經歷過層層選拔，並參加了為其5天的集訓。作為跳水新人，小隊員竇子姍又興奮又神氣地說，跳水練習的「感覺很好」，而且「能來游泳，下午可以延遲玩一會，很爽！」

還有幾位父母也陪孩子一起來訓練。其中一位黎女士說，選拔時孩子因跳高、跳遠不錯，便被選中，「教練說她合適，就送她過來了」。黎女士說，送孩子來只希望她能強身健體，「不願意的話也不勉強，天分這個東西，不是每個人都像全紅嬋姐姐那麼厲害」。

開學首日，跳水隊所有隊員已到齊開始訓練。新入校的竇子姍（紅衣）說：「練習跳水感覺很好。」家長黎女士亦陪同孩子前來。（歐嘉樂攝）

全紅嬋曾經的教練郭藝，目前是跳水隊的主教練。他介紹，學校每年會春秋2次入學選拔，全紅嬋奪冠後，來報名的家長孩子變多，目前跳水隊有40名學生，包括今年剛入學的5名小隊員。選拔時，會通過跳遠、跳高來測試學生的縱跳能力，及膝蓋、肩膀、大腿後側的韌帶情況；此外，每個人還有10次的「體會感」測試，閉著眼睛轉圈後回到原地，來測試對空間的感受。

全紅嬋曾經的教練郭藝，目前是跳水隊的主教練。（王海圖攝）

郭藝教練向記者教授全紅嬋「水花消失術」秘籍。（王海圖攝）

上午讀書下午訓練 每日跳水上百次

開學後，隊員們將開啟住宿生活，上午學習文化課，下午練習跳水。郭藝教練介紹，「文化課程跟普通學校是一樣的，晚上還需要上晚自習。」家長黎女士亦表示，課餘時間練習跳水，「不擔心她可能落下功課」。

上午讀書下午訓練，每個隊員每日要跳水上百次。（歐嘉樂攝）

1小時的室內練習後，下午4時左右隊員們換上泳衣到戶外跳台跳板做專業練習，直至下午5時半放學。郭藝介紹，因為沒有室內練習場，小隊員們只能在夏天抓緊時間練習，下午1個多小時中，需要跳水上百次，每個人都需要在跳板跳台練習。

在訓練現場，小隊員們跳下游回來，爬上暴曬的跳台後再次跳下，一遍遍重複。記者問其中一位小隊員，「是否開心」時，他雖然沉默地搖搖頭，但還是擦擦臉上的水再爬上跳台毫不懈怠地訓練。

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黑黝黝的皮膚，小小年紀就有8塊腹肌就知小隊員們訓練刻苦，看師姐全紅嬋拿到冠軍他們也備受鼓舞。郭藝教練回憶，巴黎奧運時，所有小朋友都在學校階梯教室，一起等待全紅嬋的比賽，「讓他們能夠看到大師姐站在這麼高水平的平台去比賽，很值得他們學習，拿到冠軍後，校園裏的橫幅也是促進隊員們努力。」

全紅嬋東京奪冠改善訓練環境

陳舊的設施、露天訓練場等，讓跳水隊每年只有7個月的訓練時間。

郭藝教練直言學校設施相對其他體校來說條件較差。雖然相比全紅嬋東京奪冠之前，已有所改善，但他還是希望未來小隊員們能夠在標準的室內訓練館內訓練，「學生們在大太陽底下訓練，進入室內比賽的時候，就需要更多時間去適應」。

設施落後，卻無礙跳水隊人才輩出。

郭藝教練表示，湛江體校目前的人才培養以「挖掘人才、培養興趣、向上輸送」為主，今年開學前他再向廣東省隊輸送2名小隊員，也許未來在賽場上又將出現湛江健兒。此外，全紅嬋的弟弟也在湛江體校練習跳水，和姐姐一樣他也動作標準利落，多次上演「水花消失術」。

望著認真訓練的隊員們，郭藝說，他們每個人都有機會成為下一個全紅嬋。作為主教練，他希望每個孩子都能展示出自己最好的一面，發揮優勢盡最大努力。