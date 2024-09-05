小學生熱到流鼻血還搬「冰磚」降溫　官方：沒冷氣可培養吃苦耐勞

內地近日多地進入酷暑，中小學校園因無冷氣設備導致學生無法承受高溫，四川、湖北、湖南等地的家長紛紛在社交平台上表達擔憂，指學校無冷氣設備讓孩子們在酷熱中難以集中注意力上課，部分學生甚至出現中暑、流鼻血等症狀。家長們自發組織，將冰磚送到孩子所在的教室，試圖為孩子們提供降溫環境，但效果有限。



根據內媒《海報新聞》報道，四川成都某學校內，一些家長看到教室悶熱不堪，孩子們無法安心學習，於是聯合購買冰磚送進教室降溫。有家長形容，「孩子們熱得趴在桌上，直到放著冰磚的塑膠桶擺放在座椅邊，才稍微冷靜下來，繼續上課」。這樣的場景反映了許多地區學校在基礎設施上的不足，特別是在面對高溫挑戰時，無法提供適當的防暑設備。

學校購置冰磚。（海報新聞）

湖北武漢一名家長也反映，兒子在學校因酷熱流鼻血，這樣的情況讓她極為擔憂。她表示，孩子所在的學校無冷氣，教室內溫度高得讓學生無法集中精神，學校似乎無力改善這一問題。湖南長沙的一些小學學生反映，長時間處於高溫下，出現頭暈、噁心等不適症狀，部分學校因此被迫停課。

針對家長的質疑，長沙開福區教育局的工作人員回應稱，當前學校未普遍安裝空調的原因有三：一是政策上並未強制要求安裝；二是部分學校的電力系統無法支持冷氣運行；三是安裝空調所需的資金有限。此外，還有少數家長反對安裝冷氣，擔心孩子因室內外溫差過大容易感冒。該工作人員還表示，不安裝空調的決策也是為了「培養學生吃苦耐勞的精神」。

冰磚放在教室走道上。（海報新聞）

然而，這樣的回應引發了網民的不滿。一位網民批評稱：「2024年了，居然還有學校沒冷氣？全球暖化這麼嚴重，夏天一年比一年熱，學校怎麼能忽視孩子的健康？」另一位網民則指出，「如果說是為了培養吃苦耐勞的精神，那麼教育部門應該先在40度高溫下無空調辦公，看看他們能不能承受。」

成都教育局則表示，為學校安裝空調需要進行電力系統的擴容，這涉及到專線改造以及大量的資金投入，這不是一時半會能解決的問題。當前教育部門已經蒐集各方意見，並將情況上報給政府和財政部門。

隨著氣候變遷，夏季氣溫不斷攀升，校園內的防暑設施成為家長們關注的焦點。學校內部的基礎設施建設和資金分配問題，如何在炎熱的夏季保障學生的學習環境，也成為當前中國教育體系面臨的一大挑戰。