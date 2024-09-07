颱風摩羯過境後多人現噁心頭暈耳鳴症狀　氣象局：中心氣壓低導致

超強颱風「摩羯」日前在海南省文昌市沿海登陸，風眼一度經過海口市和廣東徐聞市附近。而在海口市，不少網民風眼過境出現噁心頭暈耳鳴現象。對此，氣象局解釋是中心氣壓較低導致。



9月7日，不少海口市網友發帖稱，「颱風刮著刮著突然就風平浪靜了，但是突然就會有些惡心、頭暈、耳鳴的感覺，是不是台風眼里氣壓低導致的」；另有網友震驚「浴室的瓶裝沐浴露突然外溢了」。

對此，廣東省氣象局一名工作人員向內媒解釋，這是正常現象，是颱風眼中心氣壓較低導致的。

颱風眼過境海口地區。 （中央氣象台／上游新聞）

他詳述，「摩羯」的中心氣壓大概為930百帕，一般正常的標準大氣壓是1015百帕。當颱風眼經過區域，大氣壓會非正常降低，因此人體出現如耳鳴、頭暈、惡心等相應的反應，「飛機起飛的時候，也突然有耳鳴的情況。颱風眼過後，氣壓又恢復正常」。

海口市人民醫院一工作人員則表示，大風天氣可能會導致耳朵內氣壓不平衡，從而引起耳鳴或者其他症狀。不過他強調，這種情況通常是暫時性的，在氣壓恢復正常後會自行消失。可是，一旦大風天氣過後依然出現耳鳴、頭暈、惡心，就要及時就醫，以便明確病因並進行相應的治療。