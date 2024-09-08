颱風摩羯吹倒海口「花梨王」　樹齡逾60年估價達260萬

颱風「摩羯」在海南造成4人死亡，95人受傷的嚴重災情。除了人命傷亡外，更有名貴樹木遭「摩羯」吹倒。內媒報道指，海口市一棵樹齡逾60年、估價達260萬元（人民幣，下同）的黃花梨樹在颱風中倒下。



海口市一棵樹齡逾60年、估價達260萬元人民幣的黃花梨樹在颱風中倒下。（海南廣播電視總台）

海口市一棵樹齡逾60年、估價達260萬元人民幣的黃花梨樹在颱風中倒下。（海南廣播電視總台）

海口市一棵樹齡逾60年、估價達260萬元人民幣的黃花梨樹在颱風中倒下。（海南廣播電視總台）

海南廣播電視總台報道指，這棵倒下的黃花梨樹枝繁葉茂、樹幹粗壯，橫臥地面，根部也已斷裂脫離地面，它的枝幹還砸中了停在一旁的一輛車。

倒伏的黃花梨樹幹上還貼有一個由海口市政府於2019年3月出示的國家古樹名木名牌，內容顯示，這是一棵降香黃檀（別名黃花梨，位列四大名木之一，為國家二級保護植物），樹齡為60年。

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專家：估價達260萬

當地知名的黃花梨收藏者洪林表示，「這棵黃花梨與此前枯死的那一株黃花梨是種在一起的，之前那一株後來拍賣了264萬元，這一株黃花梨的圍徑有170厘米，雖然還不清楚樹木內部情況，但依據經驗評估，也會有260萬元左右的市場估價」。

洪林說，據他了解，以這棵黃花梨樹這麼大的軀體，幾乎可以說是海口的「花梨王」。

根據資料，黃花梨位列中國四大名木之一，是明清硬木家具的主要用材，由於其色澤黃潤、材質細密、紋理柔美、香氣泌人而備受匠人寵愛。