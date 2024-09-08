颱風「摩羯」海南釀4死95傷 嚴重威脅文昌商業航天發射場設備
撰文：鄭寧
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9月6日16時20分，颱風「摩羯」在海南文昌市登陸，截至7日15時，颱風在海南造成4人死亡，95人受傷的嚴重災情。
據海南省防禦颱風「摩羯」應急指揮部通報，截至7日15時，今年第11號颱風「摩羯」共造成海南省因災死亡4人，受傷95人。據海南省應急管理廳廳長番紹立介紹，這次颱風破壞之強、影響之大超乎想像，給群眾的生命財產造成了巨大損失。據介紹，截至7日15時，「摩羯」共造成海南全省19個市縣52.61萬人受災。
「摩羯」登陸地海南省文昌市副市長魏波稱，該市無一人因台風災害死亡，但受災損失非常嚴重。各類基礎設施大面積損毀，全市房屋受損2.5萬余間，近三分之一道路因樹木倒伏無法通行，「截至目前，初步預計經濟損失總計327億元(人民幣，下同)。」
他還介紹，「摩羯」對海南商業航天發射場設施設備造成嚴重威脅，目前風險可控，災後應急恢覆工作正在有序進行。
另據海南國際商業航天發射有限公司黨委書記楊天梁介紹，颱風過後，發射台完好無損，所有的設施都以防颱風方案設計，能夠應對強颱風考驗，主要設施設備能夠經受住17級颱風。
「摩羯」在登陸後橫掃海南省會海口市，也造成了嚴重影響。海口市市長丁暉在會上介紹，截至9月7日17時，海口全市受災人口126.81萬人，造成直接經濟損失約263.24億元。
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