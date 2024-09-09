發現租客患末期癌症憂成凶宅跌價　業主落「逐客令」限7日內搬走

患有末期癌症的王女士與丈夫租住在北京，但業主張先生認為對方在簽約時隱瞞病情，擔心該單位變成「凶宅」，遂要求她在7日內搬離。她表示，租住期間積極配合業主約人上門看房（睇樓），丈夫也同意提前搬離，但張先生拒賠違約金。

有律師指出，隱瞞病情不一定導致合約解除，需視具體情況而定，但租客故意隱瞞病情具有一定過錯，若事件進入訴訟環節，法官或會酌情減輕業主的違約責任。



《紅星新聞》報道，今年8月12日，王女士與丈夫楊先生在離醫院幾公里外的北京市石景山區老山附近，短租一套兩居室的單位，租期至今年11月11日。由於該單位被掛牌出售，業主張先生以低於市場價的5500元/月（人民幣，下同）出租，條件是要求租戶配合他約人上門看房。

張先生稱，某次上門看房時，無意間發現王女士變了光頭，由於其親人曾因癌症住院，也有同類情況，於是他向楊先生求證，對方也承認王女士患癌的事實。由於擔心王女士可能在單位內離世，恐成為「凶宅」從而影響出售，於是他提出要求對方盡快搬離。

張貼在租客門外的「解約通知」。（紅星新聞）

張先生提到，中介曾稱即使單位並非法律意義上的「凶宅」，但買家普遍忌諱此類房產，房價或會下跌50萬至100萬元。此外，他還擔憂若癌症患者病情發展到不可控制的階段，可能會出現極端行為，進一步加劇房產的風險。

聊天記錄顯示，張先生也提出租戶可以不提前搬走，但需要簽一份補充協議，若是租戶原因造成其租售的單位成為民間約定俗成的「凶宅」，租戶應賠償因此而導致房產價值暴跌的損失。在補充協議中也列明，乙方在簽訂原合同時刻意隱瞞其共同居住人患有晚期癌症的事實。

業主與租客的聊天記錄截圖。（紅星新聞）

王女士表示，丈夫簽訂租約時，的確沒有向張先生提及她的身體情況，但這並非租賃合約中的約定內容，也不需要租戶主動告知。她認為，她和丈夫並無違法違約，也沒有對業主造成任何損失，因此拒絕簽署補充協議。

王女士提到，租住期間一直積極配合業主約人上門看房，丈夫也同意提前搬離，他們要求張先生賠償違約金。張先生則稱，在雙方溝通期間，楊先生曾稱「有權拒絕一切上門看房的行為」，已觸發合約的違約條例。因此他以租戶拒絕看房為由，單方面解除租約，只同意退還剩餘日期的租金和押金，拒付違約金，並給予7天的搬家緩衝期，限9月11日前搬離。

律師指出，除非特別約定，否則隱瞞病情不是導致合約解除的情形。（視覺中國）

律師表示，法律沒有規定患有疾病的人在租賃房屋時，需要告知自己因病存在的死亡風險，以及就產生死亡風險承擔賠償責任。除非特別約定，否則隱瞞病情不是導致合約解除的情形。不過，若事件進入訴訟環節，租客故意隱瞞病情也具有一定的過錯，法官可能會根據雙方的過錯酌情減輕業主的違約責任。

另外，租客表示「有權拒絕」並非直接表示拒絕，若沒有實際拒絕買家上門看房的行為，則不能認定違約，合約未達解除情形。