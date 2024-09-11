李顯剛、劉躍進和李勇「三虎」同日被處理：兩人違規留存涉密文件

9月11日，黑龍江省人大常委會原黨組成員、副主任李顯剛被開除黨籍和公職、十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）被開除黨籍，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



中國海洋石油集團有限公司原黨組副書記、總經理李勇被開除黨籍，其涉嫌受賄犯罪問題已移送檢察機關依法審查起訴。《北京青年報》旗下公眾號「政知見」報到，一日內三個老虎被處理，其中兩人違規留存涉密文件。



李顯剛被指「妄議黨中央方針」

通報提到，經查，李顯剛喪失理想信念，背棄初心使命，妄議黨中央大政方針，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，利用職權違規為他人職務晉陞調整提供幫助；廉潔底線失守，違規收受禮金，大搞錢色交易；規矩意識缺失，違規打探巡視信息，違規留存涉密文件；道德敗壞；貪婪腐化，將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物；侵吞公共財物。

李顯剛被雙開。(新浪新聞)

劉躍進則被指喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所接受宴請；在組織函詢時不如實說明問題；違規收受禮金；私自留存涉密文件；毫無紀法意識，執法犯法，將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、案件協調等方面謀利，並非法收受巨額財物。

十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）被開除黨籍。(新浪新聞)

李勇喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，多次接受供應商安排的宴請和打高爾夫球活動；違背組織原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，違規提拔調整幹部；違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，搞錢色交易；毫無紀法底線，肆無忌憚「靠石油吃石油」，長期與不法商人勾肩搭背，大搞權錢交易，境內辦事、境外收錢，利用職務便利為他人在業務代理、產品銷售、職務晉陞等方面謀利，並非法收受巨額財物。