遭中國終身停賽　韓籍外援孫準浩痛哭堅稱「清白」　曝坐監細節

9月11日下午3點，被中國足協處罰終身禁賽的韓國籍外援孫準浩在韓國召開發布會，針對自己被捕以及被禁賽一事進行澄清，痛哭堅稱自己是清白的，是被迫承認指控。他表示，自己非常後悔，對不起韓國足球協會。



下午3點，孫準浩召開新聞發布會，痛哭表示，第一次在中國機場被捕時感到極度驚慌和打擊，尤其是在家人面前被捕的情景讓他難以承受，「無法用語言來形容那種震驚」。

韓籍外援孫準浩自曝坐監細節，痛哭堅稱「清白」。（韓媒JTBC 直播截圖）

中國警方還在機場用翻譯機告訴他，「你犯了罪，必須接受調查」。孫準浩堅稱，他是無辜的，他沒有犯罪；但警方稱，如果他不承認，將逮捕他的妻子帶回警局調查。孫準浩稱，「警方向我建議，如果承認指控的話，最快可以在7到15天之內被釋放。」所以他只好承認，並認為我可以很快回到家人身邊。

孫準浩表示，律師在會面後告知他不應承認罪行，並建議如實陳述。他也對自己的草率決定感到愚蠢和可憐。在不斷的壓力下，他被迫承認一些小罪行以換取釋放，並得到能夠繼續職業生涯的承諾。

發布會上，孫準浩提到被拘留細節，表示在大約10個月的時間里，他和其他20多人擠在一起。作為一個韓國人，每天一句話也說不出，只能看著窗外的鐵絲網，每天過得非常艱難。「我筋疲力盡，滿腦子想的都是盡快逃離。我想盡快回到韓國，我相信任何人在那一刻都會有同樣的感覺。」

目前，孫準浩已被釋放，並得到了國際轉會證明，現已回到韓國K聯賽水原FC效力，中國足協對他的終身禁賽處罰並不適用韓國。