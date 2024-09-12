華為Mate XT三摺屏手機超500萬人預約　黃牛稱有現貨開16萬天價

華為宣布正式推出全球首款三摺疊屏手機Mate XT非凡大師，售價1萬9999元（人民幣，下同）起，引發關注。內媒報道指，截至9月11日下午，華為商城內三摺疊手機Mate XT非凡大師預約人數已超500萬人，同時有黃牛聲稱手頭有現貨，更掛出高達16萬元的售價。



有黃牛聲稱手頭有現貨，更掛出天價。（《極目新聞》）

有黃牛聲稱手頭有現貨。（《極目新聞》）

官網信息顯示，目前華為Mate XT非凡大師還處於線上預約階段，要到9月20日才正式開啟搶購。

內媒《極目新聞》報道指，在一個二手電商平台上，已有多名黃牛坐地起價，上架了華為MateXT非凡大師的預售鏈接，價格從3萬元到16萬元不等。一名黃牛聲稱，自己手頭有現貨5台，並強調不用懷疑質量和渠道。

還有黃牛在銷售頁面掛出88888元的售價，其聲稱：「華為mateXT，紅色，16+1T，貨已在現場」。該黃牛稱，自己手頭有現貨，不過9月20日之前不能發貨，因為提前激活會罰款，「你拆了機器激活，罰我50萬」。

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華為商城客服：謹防被騙

針對網絡二手平台上出現的現貨，華為商城客服向《極目新聞》表示，華為Mate XT非凡大師將於9月20日開售，目前仍在預約階段，產品還未正式開售，建議消費者關注官方渠道開售後參與購買，謹防被騙。

此外，內媒東方網報道，有華為手機授權門店客服人員表示：「即便現在10萬一台，咱不需要，咱就不買，等什麼時候官網下單直接買到。就像現在華為MateX5，不僅能買到，還有更多的優惠，不也挺好的嗎？提前兩三個月購買沒那必要。等著就行了。」

至於華為Mate XT非凡大師何時能進行大批量線下售賣，該位客服人員指出，目前還沒有接到通知。「我要是知道什麼時候大批量出售，什麼時候小批量出售，什麼時候會便宜出售，那就和預測股票一樣了。」