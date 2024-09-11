華為新機溢價上萬超iPhone16　內媒對比實體店人潮卻遭網民吐糟？

9月10日下午14時00分，在蘋果發佈iPhone 16系列新品的13個小時後，華為全也宣布正式推出全球首款三摺疊屏手機Mate XT非凡大師，售價1萬9999元起。華為新機和蘋果iPhone16的銷售也引發外界關注。



內媒報道稱，在二手平台上可以看到，「華為三摺疊被炒至9萬天價」，而iPhone16系列加價最多不超過2000元。也有內媒再發布會後到北京觀察華為和蘋果的店面人潮實況，華為店面擠滿了看新機的人群，但蘋果卻是僅有幾名顧客，不過就有網民點出「蘋果新機根本沒有到門店展示」，認為現在比較人潮毫無意義。



華為三摺屏手機價錢正式公布！ 售價19999元起 9月20日起發售

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勝負未定？銷售人員：大家沒有停止購買蘋果

9月10日Apple、華為發佈首日，內媒報道，有記者來到Apple中國位於北京三里屯的官方旗艦店。店內還未提供iPhone 16系列樣機，新品也尚未正式發售，光顧門店的消費者約十幾人，且多集中在平板和電腦展區。發佈會的召開，暫未帶動手機客流量的上漲。

但Apple銷售人員預計，「預計今年開啟預售後，工作安排同往年一樣，準備開啟加班模式」，他認為，近幾年輿論普遍認為蘋果手機的創新力度弱，但大家似乎都沒有停止購買。

iPhone16的官方價格。

iPhone16網絡溢價最多僅兩千。(網絡截圖)

Apple中國位於北京三里屯的門店未因發布會後而出現人潮。

華為線下門店人潮火爆 店員：一定溢價

華為的王府井旗艦店則是人聲鼎沸，顧客來往絡繹不絕。銷售人員表示，HUAWEI Mate XT在開啟預售後僅一天，門店線下預定名額便達到上限，建議顧客進行線上預約。

關於華為HUAWEI Mate XT在二手平台溢價出售的情況，華為銷售人員表示，上市初期，HUAWEI Mate XT一定是具備溢價的，「等到市場溢價消失的時候，貨源也基本充足了」。

華為新板手機在二手平台上炒賣到最高九萬。(平台截圖)