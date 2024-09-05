騰訊3項AI應用「出海」亞洲先行　小語種「數智人」適應多元環境

9月5日，2024騰訊全球數字生態大會在深圳國際會展中心舉行。



騰訊雲智能副總經理李牧青接受採訪時介紹，騰訊雲AI為客戶提供一站式資源和儲備，目前已將數智人、eKYC電子身份驗證工具、掌紋識別，3個應用推廣至海外市場。騰訊將於今日（5日）正式發布其掌紋識別的全球市場計劃，在國際不同地區尋求不同合作夥伴，以適應全球市場。



李牧青介紹，數智人在國內已經廣泛應用，在國外亦正在推廣更多其他產品，用戶只要輸入三分鐘的影片，就可以生成一個數智人，且已訓練出除英文之外的泰文、印尼語等小語種「數智人」。而eKYC的電子身份驗證的工具，將保證交易安全性，尤其國外的市場亦需要此類技術來保證安全可靠。

騰訊雲AI副總經理兼全球首席架構師Eric Li。

此外，全新的獨特技術——掌紋識別可以極快的速度來識別身份，而且相比面部識別更加安全，更重視用戶隱私，已可以保證接近零錯誤。李牧青說，「在內地市場，已有上千萬人註冊使用掌紋識別，到目前為止我們幾乎沒有出過識別錯誤。」在內地，掌紋識別已應用在微信刷掌支付、身份識別等場景中，推出海外後將激活全球產業的技術想像力，去改變人們的日常生活。

對於騰訊雲AI在海外市場的推廣進程，李牧青直言，「出海」過程中需要去適應海外語言、社會文化環境以及各種法規。比如數智人，需要適應除了英文之外的各種地區的小語種；而且每個國家都是全新的社會文化環境，騰訊應用也需要去思考如何適應每個國家的網絡環境。

基於此類挑戰，李牧青說，騰訊雲AI看重的也是與當地語言、文化的適配程度，通過有效的溝通讓應用帶來價值；還將嚴格遵守海外國家的法律法規，保障數據安全和用戶隱私，讓產品與當地的要求完全結合，才能更加成熟，實現快速推廣、落實。亦因此，為了逐步適應海外環境，騰訊雲AI「出海」將先從有相似文化背景的亞洲國家開始，走向更遠的地方。

李牧青透露，騰訊9月5日將與新加坡的企業簽約，將數智人應用在新加坡的教育領域，讓「數字老師」給學生上課。

騰訊雲AI今年將有3項應用出海。（香港01 鄭寧 攝）

今年騰訊雲AI業務的重點就是出海，對於未來應用在海外市場的佔比，李牧青則沒有具體的預估，他表示，現在更專注在產品是否能給用戶帶來價值，「一旦它有價值，就意味著它是可盈利的。」

作為騰訊雲AI細分的板塊的負責人，李牧青認為，未來AI將會成為每一個人的助手，隨著發展的愈來愈成熟，無論是產業還是個人，都需要更熟悉AI，並且讓AI幫助人們每天的生活，去提升每個人和每個產業的效率。