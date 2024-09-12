蘇州男將女子捅到渾身血　路邊廚師挺身而出拿大勺喝退歹徒｜有片

9月11日，網傳多段影片顯示，在蘇州市，一男子當街持刀將一女子捅傷，一名附近的廚師見義勇為，持一把大勺與歹徒對峙，並將其喝退。當地公安發佈通報指，已當場拘捕疑犯，傷者已經送醫。



路邊廚師挺身而出拿大勺喝退歹徒。（影片截圖）

蘇州男將女子捅到渾身血。（影片截圖）

一段網傳影片可見，一男子持刀多次捅向身著黑色外套的女子。另一段影片顯示，手持大勺的廚師與歹徒對峙，將其趕到路邊，被捅女子則渾身是血，現場有人在喊「快報警」，有人稱：「不是我們店長一棍子把刀打下來的話，把人都要捅死了，血淋淋的你看。」

路邊廚師挺身而出拿大勺喝退歹徒。（影片截圖）

蘇州男將女子捅到渾身血。（影片截圖）

內媒《極目新聞》報道，救人者焦元師表示，男子持刀傷人前，他聽到店外有人在爭吵，出門時發現一男子正在持刀傷害一女子。他趕回店裏，拿上兩把近1米的長柄勺，遞給了男同事一把。隨後他藏在店門口，等男子背對他時沖了出去，用長柄勺敲打了男子後脖頸部位，對方隨即放開了原來那女子，拿著刀轉向了他。

「當時路上人很多，我想着一是要讓他不再傷人，二是引起別人注意。」焦元師一邊揮舞着長柄勺將持刀男子逼到一條人少的小路上，一邊喊着「把刀放下」提醒其他人注意安全。此後，拿着另一把長柄勺的同事和其他同事一起過來，將持刀男子圍住。

路邊廚師挺身而出拿大勺喝退歹徒。（影片截圖）

蘇州男將女子捅到渾身血。（影片截圖）

焦元師解釋稱，他是退役軍人，因為不清楚持刀男子的身體素質，便選了長柄勺當工具。在當時混亂的情況下，他想着首先要把人給救下，其次自己不能受到傷害。因為擔心持刀男子有精神方面的異常，對別的遊客造成傷害，他還一直盯着對方，等待警方趕到。

蘇州男將女子捅到渾身血。（影片截圖）

路邊廚師挺身而出拿大勺喝退歹徒。（影片截圖）

9月11日，蘇州市公安局姑蘇分局發佈警情通報稱，民警已經將嫌疑人當場抓獲。經初查，嫌疑人毛某國因糾紛持摺疊水果刀將宋某紅劃傷。目前，傷者已及時送醫救治，生命體徵平穩，案件尚在偵辦。