蘇州男當街捅人　碎花裙靚女持雨傘阻攔　網民盛讚：當代花木蘭

9月11日，網傳多段影片顯示，在蘇州市，一男子當街持刀將一女子捅傷。據報道，當時有一男一女挺身而出，女子用雨傘阻擋歹徒，而男廚師則持一把大勺與歹徒對峙。不少網民指，讚揚｢勺子哥｣的同時，也不要忘記最先站出來的勇敢碎花裙女子，更有人稱其是當代花木蘭。



女子持雨傘救人。（影片截圖）

救人女子被網民盛讚為當代花木蘭。（當事人抖音）

一段網傳影片可見，一男子持刀多次捅向身著黑色外套的女子。有一段影片顯示，手持大勺的廚師與歹徒對峙，將其趕到路邊，被捅女子則渾身是血。不過有網民指，現場還有一名身穿碎花連衣裙的女子，在雨中持雨傘多次打向歹徒，分散其注意力，為後續營救贏得了時間。

女子持雨傘救人。（影片截圖）

不少人表示挺身而出的女子十分勇敢，「兩位都應當嘉獎，女生更是第一位衝出去的」，網民紛紛在其抖音賬戶下留言：「你拿著一把傘就上去幫忙了，看那個視頻看的我特別想哭」「人美心善，超級勇敢，女性的力量」「在這個人情淡漠的社會環境，你太勇敢了，我的姐」。

救人女子被網民盛讚為當代花木蘭。（當事人抖音）

救人女子被網民盛讚為當代花木蘭。（當事人抖音）

救人女子被網民盛讚為當代花木蘭。（當事人抖音）

救人女子被網民盛讚為當代花木蘭。（當事人抖音）

據內媒《瀟湘晨報》報道，救人的廚師也通過社交平台曬出了自己的退役軍人優待證，並被確認為見義勇為人員。