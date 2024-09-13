江西多名城管圍毆米粉店主影片瘋傳　網民：和惡霸有何區別

9月11日，江西撫州一家米粉店店主夫妻被城管圍毆，相關影片在網上引發關注。13日下午，內媒《極目新聞》報道，記者從撫州市官方瞭解到，參與打人的城管目前已被停職。



撫州市東鄉區聯合調查組稱，針對網傳東鄉區孝崗鎮綜合行政執法隊工作人員9月11日上午與一商戶戶主發生肢體衝突一事，東鄉區迅速成立由公安、城管等部門組成的聯合調查組展開調查。



知情人：執法人員不讓他們做生意

店主的親戚魏女士此前曾稱，妹妹和妹夫在這裡租賃房子開粉店，因房子被劃入拆遷區，城管不讓他們繼續營業，不過房東還沒有簽字同意。而且，事發當天做生意的食材也都準備好了，他們希望能將生意做完，但執法人員在路口守著，不讓顧客進入。

魏女士妹夫拿起手機準備將現場情況拍給房東，結果手機遭到搶奪，妹妹和妹夫接著被圍執法人員圍毆。

極目新聞記者致電孝崗鎮政府，工作人員表示此事還在調查中，孝崗鎮綜合行政執法隊是鎮政府管的，鎮政府也是被調查的單位。

官方：動手打人肯定不對

13日下午，撫州市相關權威部門回應稱，事情的起因是東鄉區孝崗鎮綜合行政執法隊工作人員與店主協商搬離事宜時，女店主先將一碗米粉潑到了一名工作人員身上，幾名工作人員因此與店主發生肢體衝突。

該部門強調，「動手打人肯定是不對的」，該部門稱，目前，幾名工作人員已被停職，傷者到醫院進行了驗傷，均為輕微傷。

網民點睇：

房東沒簽字同意拆遷的情況下，租戶有權繼續使用此房做生意。

他們憑什麼打人？憑職業打人～～～所以停職就可以了嗎？法律責任不需要付嗎？

停職就完事了？法律責任和賠償呢？

一切都是中國底層老百姓的錯，唉。

民心就是這樣喪失的。

