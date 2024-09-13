瘋傳江西「天降火球雨」多處有人目擊 官方口徑一致：不是很了解
撰文：ETtoday
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江西撫州部分居民11日同步直擊市區上空出現多枚「不明火球」。
有影片拍攝者宣稱，「幾十個火球落下，就拍到了1個」；也有目擊者拍下空中有許多墜落的發光物體，後面還拖著長長的黑煙，看起來像是拖曳照明彈。
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《瀟湘晨報》報導，9月12日，記者聯繫江西撫州市應急管理局、氣象局等多方求證了解詳情。
江西撫州市應急管理局工作人員表示，暫未接到有群眾反映此事，如果是天氣中的異象，可以聯繫撫州市氣象局。
撫州市氣象局工作人員表示，此前已經接到群眾咨詢撫州上空火球的相關問題，9月11日下午5至6點左右，撫州市氣象部門並沒有開展人工增雨工作，該情況並非人工增雨作業造成，對於具體情況也不清楚。
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對於網路瘋傳的「火球事件」，該氣象局工作人員抱持存疑態度，他認為，網路上影片真假不一：
對於該火球情況並不是很了解。
至於撫州市政府辦公室工作人員同樣強調：「目前暫未了解到情況。」
對於眾人在社群裡瘋傳的影片，部分網友紛紛留言稱：
「這不是打的照明彈嗎？」
「打了6/70發」
「像是信號彈」
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