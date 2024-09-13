瘋傳江西「天降火球雨」多處有人目擊　官方口徑一致：不是很了解

撰文：ETtoday
出版：更新：

江西撫州部分居民11日同步直擊市區上空出現多枚「不明火球」。

有影片拍攝者宣稱，「幾十個火球落下，就拍到了1個」；也有目擊者拍下空中有許多墜落的發光物體，後面還拖著長長的黑煙，看起來像是拖曳照明彈。

江西撫州部分居民11日同時目擊市區上空出現多枚「不明火球」。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+8

《瀟湘晨報》報導，9月12日，記者聯繫江西撫州市應急管理局、氣象局等多方求證了解詳情。

江西撫州市應急管理局工作人員表示，暫未接到有群眾反映此事，如果是天氣中的異象，可以聯繫撫州市氣象局。

杭州河流「一夜染紅」極詭異　民眾驚慌報警　政府：污染指數正常北海道夜空驚見「神秘光柱」　網民稱外星人入侵　真相是這樣UFO？成都驚現「飛龍在天」　詭異發光體空中盤旋　多人現場目擊

撫州市氣象局工作人員表示，此前已經接到群眾咨詢撫州上空火球的相關問題，9月11日下午5至6點左右，撫州市氣象部門並沒有開展人工增雨工作，該情況並非人工增雨作業造成，對於具體情況也不清楚。

【相關圖輯】武漢天空驚變「血色空間」極詭異　長達1小時嚇壞民眾：以為做夢

【相關圖輯】武漢天空驚變「血色空間」極詭異　長達1小時嚇壞民眾：以為做夢

點圖放大瀏覽：

+11

對於網路瘋傳的「火球事件」，該氣象局工作人員抱持存疑態度，他認為，網路上影片真假不一：

對於該火球情況並不是很了解。

至於撫州市政府辦公室工作人員同樣強調：「目前暫未了解到情況。」

對於眾人在社群裡瘋傳的影片，部分網友紛紛留言稱：

「這不是打的照明彈嗎？」
「打了6/70發」
「像是信號彈」

【相關圖輯】外星人來襲？莫斯科驚現「詭異巨型黑色圈圈」　9年前英國曾出現

【相關圖輯】外星人來襲？莫斯科驚現「詭異巨型黑色圈圈」　9年前英國曾出現

點圖放大瀏覽：

+7
「未來人」驚爆預告地球毀滅時間：外星人上周已救走8000名幸運兒巴西海灘驚見「巨大怪手」長約60厘米　專家：不是外星人或美人魚台灣民眾「發現太陽在移動」極恐慌　問：要打去香港天文台處理嗎天文學家發現「鬼影」神秘霧團　奇異到無法解釋被喚作「WTF」美國會半世紀以來首場「UFO聽證會」　軍方解密影像曝光

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

熱話
天文現象
中國軍事軍備
軍事演習
江西
ETtoday