瘋傳江西「天降火球雨」多處有人目擊　官方口徑一致：不是很了解

江西撫州部分居民11日同步直擊市區上空出現多枚「不明火球」。



有影片拍攝者宣稱，「幾十個火球落下，就拍到了1個」；也有目擊者拍下空中有許多墜落的發光物體，後面還拖著長長的黑煙，看起來像是拖曳照明彈。

江西撫州部分居民11日同時目擊市區上空出現多枚「不明火球」。（微博影片截圖）

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《瀟湘晨報》報導，9月12日，記者聯繫江西撫州市應急管理局、氣象局等多方求證了解詳情。

江西撫州市應急管理局工作人員表示，暫未接到有群眾反映此事，如果是天氣中的異象，可以聯繫撫州市氣象局。

撫州市氣象局工作人員表示，此前已經接到群眾咨詢撫州上空火球的相關問題，9月11日下午5至6點左右，撫州市氣象部門並沒有開展人工增雨工作，該情況並非人工增雨作業造成，對於具體情況也不清楚。

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對於網路瘋傳的「火球事件」，該氣象局工作人員抱持存疑態度，他認為，網路上影片真假不一：

對於該火球情況並不是很了解。

至於撫州市政府辦公室工作人員同樣強調：「目前暫未了解到情況。」

對於眾人在社群裡瘋傳的影片，部分網友紛紛留言稱：

「這不是打的照明彈嗎？」

「打了6/70發」

「像是信號彈」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】