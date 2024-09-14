全紅嬋家日夜被包圍她黑臉喊｢回去！太吵了｣　邁合村每晚9點封村

今年17歲的全紅嬋在巴黎奧運拿了兩面金牌，分別是跳水女子個人10米高台以及女子雙人10米高台，她也一躍成為中國最紅的少女，時隔兩年全紅嬋在12日（周四）回到老家湛江市麻章鎮邁合村，全紅嬋拿出大疊現金給嫲嫲，更向支持者發西瓜。



不過到了晚間，全紅嬋家門口仍有許多人聚集，全紅嬋穿著睡衣站在家裏二樓向遊客喊話，「太吵了，我們要休息了！」，但仍禮貌向群眾揮手。不過隔日（13日）早上，群眾未散去，全紅嬋則黑臉再次說道「回去吧！這裡太吵了！」。



邁合村村支書表示，他們已經加強維持秩序，並在徵求村民意見後每晚9點實施「封村」，儘量不讓遊客打擾村民休息。同時，他也呼籲遊客減少前往邁合村。



網傳影片可以看到，全紅嬋家門口圍起一道護欄。12日晚全紅嬋回家時，有專門人員維持秩序，以便其暢通回家。

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邁合村村幹部全自華向內媒證實，全紅嬋12日中午回到邁合村，距離她上次回家已有兩年。時常兩年回家，全紅嬋下車時看起來十分謹慎小心，沒有和在場的人打招呼，直接走回自家的房屋，先和姐妹、爺爺和嫲嫲擁抱，然後坐下和老人說話。影片顯示，全紅嬋的嫲嫲行動不便，全紅嬋走到她身邊，從身上的小包拿出一大疊紅色現金遞給嫲嫲，嫲嫲十分開心。

全紅嬋時隔兩年回湛江老家 拎一大疊紅色現金孝敬嫲嫲︱有片

此外，全紅嬋又被拍到在家門口向支持者發西瓜。回家第一天心情十分好。《香港01》記者近日參加了當地一日遊，自從全紅嬋在巴黎奧運奪冠後，村內擺滿了攤檔變成「小吃一條街」，邁合村每日都有遊客到訪，人氣持續至今。

01直擊邁合村睹全紅嬋威力 家門前水洩不通遊客摸鳳凰樹沾運氣

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12日晚間，門外的人群亦未散去。在晚上10時多，全紅嬋現身一樓露台，高聲叫喊「小聲一點」、「回去吧！明天再來」、「回去！回去！你們別圍在這裏」及「回去吧！太吵了」。當時入屋前，她仍禮貌向門外的人揮手道別。

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不過13日一早，睡眼惺忪地全紅嬋穿著睡衣，臉色不悅地大喊「回去吧！這裡太吵了！」，有目擊者稱，全紅嬋回屋時「摔了門」。

據了解，全紅嬋家外日夜都擠滿了人，邁合村則宣布以後將在每晚9點實施封村。許多網民則心疼全紅嬋，希望她能好好休息。

網民點睇：

家門口成了旅遊景點，晚上怎麼休息啊？

能不能報警啊？這構成騷擾了吧？

全紅嬋有個好的村幹部，還會實施封村，太打擾她休息了。

給人家點私人生活吧想那麼難得才回家跟家人團聚。

有的人真的可不可以有點邊界感，又不是什麼景點，搞得人家一家跟住動物園一樣，在圍欄裡被圍觀。

