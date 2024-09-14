深圳騰訊總部上演｢活春宮｣　男女會議室座椅交疊　公司：情侶關係

位於深圳的騰訊濱海大廈，近日突然上演「活春宮」，只見一男一女在會議室的座椅上交疊，引發廣泛會議室外陣陣驚呼以及網民關注。對此，騰訊方面回應指，公司對此高度重視，已正式立案調查，初步了解證實當事人雙方為情侶關係，並呼籲大家尊重和保護他人隱私。



網傳影片顯示，騰訊濱海大廈38樓一間亮着燈的會議室內，一男一女疑似工作時發生爭執，之後男子似乎不顧女子正在說話，上前擁吻對方，女子欲拒還迎回抱。二人隨後又在會議室辦座椅上晃動交疊，男子還掀起了女子的裙底，場面十分曖昧。

事件旋即引發廣泛傳播關注，騰訊方面回應指，「辦公樓層會議室有人發生摟抱親昵等行為，公司對此高度重視，已正式立案調查。經初步了解情況，當事人雙方為男女朋友關係，其中一人為公司員工。公眾場合行為不當會根據最終調查結果及相關制度進行相應處理。」

騰訊亦提醒內部員工，稱在工作區域錄錄製影片進行傳播，涉嫌違反辦公區域信息保密要求。同時，相關事件在公司內外部傳播，將可能侵犯當事人隱私，給當事人帶來巨大的壓力甚至傷害。「因此請大家尊重和保護他人隱私，不在內外部傳播隱私信息，讓善意戰勝獵奇。」