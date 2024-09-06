騰訊雲公布AI新升級掌紋驗證設全球試點　國際業務連續三年增長

2024騰訊全球數字生態大會於9月5日至6日在深圳國際會展中心舉行，騰訊在會上發布一系列雲端和AI產品、獨特創新項目以及全球解決方案，旨在助力企業推動數碼化轉型。



騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生強調，企業對實現新增長有強烈需求。他表示：「許多企業正尋求商業模式上的突破，藉數碼化提升效率，把握新興趨勢帶來的機遇，積極擴展全球市場，展開增長及創新的新階段。」

騰訊為多項產品系列升級，以支持合作夥伴和企業客戶實現AI和數碼化目標。全新推出的AI Infra品牌「騰訊雲智算」是一套集運算、儲存和網絡解決方案於一體的產品，旨在通過優化基礎設施，助力企業更高效地開發和訓練大模型。同時，基於混合專家（MoE）架構，騰訊亦首次發布了「騰訊混元Turbo」模型，與上一代混元模型相比，其推理效率提升了一倍，而推理成本則降低了50%。

混元專有基礎模型目前經已整合至超過700個騰訊內部產品當中，超過一半的騰訊程式設計師運用混元大模型AI代碼助手，編碼所需時間平均縮短了40%。

騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生。

針對全球企業而設的頂尖AI產品

在國際市場上，騰訊雲正加大資源投入，積極與客戶和合作夥伴攜手合作，實踐其「創新、連繫和全球化」的使命。

除了在中國推出一系列全新的AI和模型訓練產品及服務外，騰訊雲國際更在海外市場推出嶄新的掌紋驗證技術及相應的生態計劃，以推動AI智能驗證的廣泛安全應用。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，騰訊雲掌紋驗證解決方案現已在全球設立試點，並獲多個領先企業包括印尼最大流動互聯網供應商Telkomsel廣泛使用，涵蓋支付系統及安全存取管理等多方面應用。

騰訊掌紋識別入地鐵閘口。（香港01 鄭寧 攝）

楊寶樹補充道：「掌紋驗證生態計劃將我們的技術，透過多功能模型套件呈現出來，讓全球合作夥伴能夠率先採用及整合這項世界級技術作市場部署及發展，並在全球多樣化的商業場景中透過先進技術，追求持續創新。」

騰訊雲亦在會上推出了多款針對海外市場的AI產品，包括知識引擎平台、智能數智人和慧眼人臉核身等，在AI時代賦能企業。

騰訊雲憑藉重點市場及戰略合作夥伴關係，加速全球擴張步伐

隨著多款AI產品面世，騰訊雲的國際業務有望持續增長。截至目前，騰訊雲為遍布全球80多個市場及地區、橫跨30個行業、超過10,000家企業提供服務。

過去三年間，騰訊雲在國際市場上錄得穩健的雙位數增長，並於亞洲、歐洲、美洲和中東地區建立業務網絡，其中亞太地區的年增長率更超過50%。

湯道生補充，市場對騰訊雲獨有的產業生態能力、世界級媒體技術服務以及強大全球基礎設施的需求是其業務增長的主要推動力。「電訊、媒體和公共服務領域的企業採用騰訊雲的旗艦解決方案，包括小程序平台、即時通訊、直播和媒體解決方案，以實現營運轉型並提升客戶體驗。」

騰訊雲國際業務連續3年雙位數增長。（香港01 鄭寧 攝）

騰訊雲在支持企業全球拓展方面一直表現出色，曾攜手多家《財富》世界500強公司包括阿斯利康、Mercedes-Benz（平治）、Toyota（豐田）和Walmart China（沃爾瑪中國）等成功擴展其在中國及全球的業務。

騰訊雲國際在會上亦宣布與多家企業建立合作夥伴關係，包括Aladdin Cybersecurity、Avatara、MFEC Public Company、Siemens（西門子）、S.M.A.R.T Entrepreneurship Club和UnionCloud等，旨在共同探索AI帶來的新機遇，尤其是智能數智人解決方案。這些企業經已成為騰訊雲全球夥伴生態的一部分，乃騰訊雲國際業務的主要動力。目前，騰訊雲合作夥伴數目已增至11,000間，合作收益佔中國境外收入80%。

為了更有效地為日益增長的全球夥伴和客戶提供服務，騰訊雲在印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、韓國、美國和德國在內的全球網絡建立九個技術支援中心，為客戶全天候提供技術支援和服務。

騰訊雲音視頻功能示範。（香港01 鄭寧 攝）

據悉，騰訊雲，是全球領先的互聯網科技公司騰訊集團旗下的雲端運算品牌，面向全世界各國和地區的企業、組織、機構和個人開發者，提供全球領先的雲端運算、AI、大數據等技術產品與服務。作為產業互聯網的基礎設施，騰訊雲以卓越的技術能力打造豐富的產業解決方案，建構開放共贏的雲端生態，協助各行各業實現數碼化升級。

騰訊雲端的基礎設施覆蓋全球五大洲21個地區，營運58個可用區，部署在全球各地的伺服器數量超過100萬台，是全球五家伺服器數量過百萬的公司之一。騰訊雲在全球部署了超過3,200個加速節點，CDN儲備200T。