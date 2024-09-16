努力就可抱著｢同齡人的女兒｣！內地培訓公務員標語挨批｢三觀不正｣

內地知名公務員考試培訓機構「華圖教育」近期因一條廣告標語引發網民抨擊。內媒報道，有網民在社交媒體上曝光了華圖教育課堂上的宣傳標語：「如果你不努力，你的女兒可能被同齡人抱著；你努力，你抱著同齡人的女兒。」該標語內容被批評為不雅，三觀不正、價值觀扭曲，存在「物化女性」、「消費女性」的嫌疑。這一事件迅速登上微博熱搜，引起廣泛批評。



根據公開信息，華圖教育隸屬於北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司，成立於2001年，主營業務涵蓋公務員、教師、金融、醫療等人才招錄考試培訓，在內地擁有逾千家學習中心和萬名員工。該公司迅速對此次爭議做出回應，表示這段「不良廣告」內容是由公司一位女老師在授課PPT上自行引用的不恰當網絡段子，並非公司官方宣傳廣告。對於此事帶來的不良影響，公司表示深表歉意，並責成當事人檢討，未來將加強內容把關。

內地知名公職補習班「華圖教育」竟在課堂上宣傳「如果你不努力，你的女兒可能被同齡人抱著；你努力，你抱著同齡人的女兒」，引發爭議。（微博）

綜合媒體報道，華圖教育的這次廣告爭議並非首次。內媒《南方都市報》報道指出，華圖教育四川地區分公司今年8月即曾因宣揚「宇宙的盡頭是編制」、「逢考必過」等標語，被重慶市場監管局處以20萬元人民幣罰款。而在2020年，該公司湖北省黃岡市英山分校曾在街頭掛出「考上公務（員），江山任你指點，媳婦任你挑選」的宣傳標語，亦引發廣泛爭議。

相關宣傳標語經網絡流傳，引起網民表氣憤表示，「說實話，這句廣告語我都沒讀懂是什麼意思，他的意思努力了就不用當全職媽媽，是嗎？」男網民則表示「男性視角，你報班就能考上，你就能娶年輕漂亮的小女孩，女孩父母跟你同齡，年齡差20+，你不報班，考不上，20年後你的女兒嫁給跟你一樣大的糟老頭子，就這個意思，真的是下流無恥。」、「我們女生招誰惹誰了，考公的目的難道就是爲了抱別人的女兒嗎？這是什麽價值觀？不敢想像這是一個考公機構的宣傳標語。」

作為內地老牌公考類培訓巨頭，華圖教育在上市之路上也顯得頗為曲折。據報道，該公司自2011年完成股份制改造後，經歷了試圖登陸資本市場、新三板、借殼上市等多次嘗試，但均未能成功。直至2019年9月，華圖教育以7.5億元成為山鼎設計的第一大股東，並於2020年5月將證券簡稱變更為「華圖山鼎」，正式進入職教業務領域。