深圳女子健身室揭秘：會員幾乎全是這種女性　休息室如閨密聚會

因為開了一家女子健身館，阿芳沒少被質疑是在故意引起男女對立。有一天，店長阿芳坐在店裏，有一個壯漢走進來問她：女子健身館，是不是只有女子才能在這裏健身？那不就是「蕾絲館」？阿芳無語，女孩子不能一起鍛鍊嗎？就是不想賺男人的錢怎麼了？



另一家女子健身館的店長李程在抖音發佈了女子健身的視頻，底下有不少評論説：沒有男生註定要倒閉，帥哥是女人健身的動力，沒有凱子誰去玩？李程不以為意，他們不懂不理解，無所謂。

陳謹擼鐵5年，現在是女子健身館的常客。她此前更換了將近10家健身房，那些重量訓練時伴隨的喊叫、空氣中飄散的汗臭味、以及練臀腿時若有若無的男性凝視，都讓她迫切想要一個純淨的鍛鍊環境：

鍛鍊身體，是在分泌多巴胺，不應該是拘謹、不快樂的，女孩子單獨擁有自己的健身館，是一件時代進步的大好事。

女子健身館的照片（深圳微時光授權使用）

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開館初衷：拒絕男凝和性騷擾

七年前，阿芳還是一個朝九晚五的文員，因為想減肥，開始接觸了健身館。她健身的這段時間，認識了很多女生。當她透露自己想開一家女性健身館的時候，十個女生中有九個大力支持了她的想法。

在女子健身館這個概念出現之前，這些女生分散在男性扎堆的公共健身房裏。「環境魚龍混雜，力量區大部分是男生，女生不敢去鍛鍊。練得好一點的時候，有些男生就會偷拍」，阿芳經常聽到她們這樣吐槽。

在鍛鍊中感覺不自在的，甚至不只有女生。在阿芳的女子健身館開業之後，還有男生來諮詢：性別是男生，心理性別是女生，可以來這裏一起鍛鍊嗎？他們也不喜歡公共健身房：

練得好就會被各種騷擾，練得不好，可能有些動作比較柔和，其他的男生就會用那種很嫌棄的眼神看着他們。

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阿芳很為難，畢竟自己主打的是女子健身館，她詢問了一些會員的意見，部分覺得沒關係，能理解他們，但是最後阿芳還是婉拒了：「暫時沒辦法開展這個業務，有些錢確實沒辦法掙。」

女子健身館這條路，初衷雖好，卻不好走。阿芳開業三年，目前不計較成本的話，仍虧損20萬（人民幣，下同）。健身館剛好開在了三年疫情間，不是健身館大樓被封了，就是會員被封了。去年疫情嚴重的時候，健身館更是陸陸續續關停了三個月。「健身館總投入70萬，去年虧損20萬，我在想，我還要幹多少年才能回本？」

阿芳想過放棄，把學費退還給會員，但是會員不接受，她們堅持要阿芳繼續開店，畢竟他們家是龍華的第一家女子健身館，第一把火不能因此熄滅。阿芳的合夥人也大力支持她，會安慰她説：

沒關係，只要你有信心做下去，就做。

她信任阿芳，同時也認為女子健身館，是一種整治健身房亂象的新趨勢。她之前去公共健身房鍛鍊減脂，那教練帶她瘋狂練心肺，讓她的心率達到一個燃燒脂肪的區間值，但卻訓練得她頭暈低血糖，體感很差，她認為健身不應該這樣子。阿芳的女子健身館開業後，她也在館裏辦了卡，有空的時候就回來鍛鍊，算是為自己、也為其他女孩子打造了一個舒適的健身空間。

李程開店的初衷，同樣直指健身房亂象，但更針對性騷擾。「現在隨便打開瑜伽或健身的直播間，很多都很露骨，比如男瑜伽老師擦邊教女學生，挑戰人們視覺底線。還有不少的健身房騷擾，有男生跑到女浴室去偷窺之類的，我就覺得很那個。」他健身近十年，擁有很多家深圳健身房的卡。見過了各種不好的現象，他深刻地感覺，大部分女孩子還是想要有正常、安全、舒適的健身環境和氛圍。所以他開了一家女子健身館，招的全部都是女教練，實行了全女子化的健身館，拒絕健身房性騷擾。

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健身館的女子特色：拒絕PUA

在女子健身需求膨脹的背後，是深圳女孩子或多或少的身材焦慮。阿芳説，就算是深圳這種大家不太注重形象的城市，到健身館的女孩裏，也有人嫌棄自己有小肚腩，有人説腰粗腿粗，有人覺得太乾癟，很少甚至幾乎沒有女生對自己的身材是百分百滿意的。但所謂的身材焦慮，會在看到自己一點點進步後，慢慢減淡，這就是女孩子選擇到健身館的意義：

有些健身房不夠規範，今天練腰、明天練腿、明天又練胸，最後哪裏都看不到效果。

阿芳的健身館裏的女子特色，就是會針對女孩子的不同需要開不一樣的課程，比如21天瘦腰課程，保證每個選擇這門課的會員在21天后，腰部變瘦3-5cm，還有產後修復課、拳擊課等等。她説，雖然不能保證會員走出健身館時會很自信，但起碼都會很開心，因為運動分泌多巴胺，而且能看到自己的進步。

除了硬性的訓練，女子健身館還以更柔和的溝通方式，為女孩子提供情緒價值，拒絕女性PUA（以話術推銷產品）。阿芳的店從來不用打壓式的教學，讓鍛鍊的氛圍很緊張：

外面的健身房有教練會總是説你這個不行，又做成這樣，我跟你講那麼多遍......可是女孩子是來鍛鍊的，又不是來捱罵的。

李程的店也一樣，把女性感受放在第一位，拒絕這種PUA教學。他們店只設置了兩種課程，體能訓練和力量訓練，最終目標是健康。如果有會員是為減重而來，教練會讓她先體能訓練，加大能耗幫助減重，但是在減到合適的程度之後，就會讓她進行力量訓練，塑造更好的形體。「有會員追求過瘦的形體，我們一般不建議。雖然我們鼓勵大家追求自己想要的形體，但是我們不鼓勵去追求不健康的。」

除了課程偏向鼓勵式外，在各大健身房都在瘋狂推銷課程的現在，阿芳和李程的女子健身館也顯得像一股清流。他們從不強制推銷，尊重任何女性有選擇性地為自己的需求買單。李程的店開業一年多，已經接待過三四百位會員。她們幾乎都是在大眾點評之類的軟件上，先了解完課程、價格之後，再到健身館來體驗。店裏的女教授上完課後，會一對一針對性地解釋訓練計劃：「看會員自己的選擇，買不買是她們自己的事情，我們絕對不會上完一節體驗課後，很多人圍在一起逼單，強制賣課。」

在阿芳看來，PUA強制賣課的行為是可恥的：

有些健身房會利用女孩子的身材焦慮，在女孩子上體驗課的時候就使勁PUA她，説對方這裏有問題，那裏有問題，讓會員心裏很不舒服。

「現在的女孩子都受過高等教育，最不願意的就是被迫強制買單，要鼓勵式教育，讓會員發自內心地認同自己的訓練成果。」

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女子健身館，並非完全脱離男性

雖然兩家健身館都主打的是女子鍛鍊，極具女子特色，但卻並非完完全全沒有男性的參與。阿芳的館裏有三位教練，除了她之外，還有她師傅和師兄兩位男教練。阿芳嘗試過找女教練來上課，但是卻找不到比師傅和師兄更有實力的。

她印象很深刻，曾經招過一個女教練，聲稱有5年工作經驗，卻連深蹲都不會教。阿芳培養了她一段時間，發現確實不適合，就讓她走了。因為是女子健身館，有些女會員第一次來到健身館之後，看到有男教練，還是會有顧慮：

她們上了一節課之後，就會打消顧慮了，因為她們會發現自己在意的並不是男教練，而是能得到哪些進步。

阿芳的師父有13年工作經驗，師兄7年，「帶訓練肯定是師傅和師兄比我厲害、更專業」，她説，在男教練的眼裏，女性的身體只是人體構造，教練看到的是每一塊肌肉。而且因為男女構造不同，男教練反倒會對女性構造更鑽研、更了解，更會指導女生鍛鍊。他們店裏的產後修復課程，男教練會帶得比女教練更好。「男生的力氣更大，體格也更大，做手法會比女教練更有優勢一些，會員也會更滿意效果。」

和阿芳的店不一樣，李程的店有十幾位教練，全部都是女教練。整個健身館裏，只有他，作為創始人兼店長，是唯一的男性角色。因為場地的問題，他的辦公室只能設置在場館最裏面，然而洗手間是公共的，在場館外面。也就是説他每次進出辦公室，都會經過女生們的訓練場地。這導致他很苦惱，因為他需要每天監督教練的訓練，同時又要讓自己的出現不至於成為女會員們的一種苦惱。在他的館裏，這是異性存在的最大的問題。他作為自家女子健身館的領頭羊，最常做的事情，就是到處蒐羅有實力的女教練，在他看來：

説女教練沒有男教練教得好的，完全就是一種帶有偏見的刻板印象。

「在健身這一行，一家健身館能招到十幾名女教練是一件很了不起的事情，因為女教練不僅少，結婚生子後回到職場也有一定難度。」他只招專注於健身行業的女強人，年齡都在30歲以內。「不是歧視大齡女性，而是很多30歲以上的女教練，因為有了家庭的原因，很難把全部心思放在工作上，年輕會員不喜歡。」限制了範圍之後，人就更難招到了，所以他給出了更高的薪資待遇：女教練的課時費比周邊健身房高出一大截，還有股權激勵，「女性想要穩定，那我就要給她穩定，我們開店一年多以來，沒有一個教練離職過」。

儘管是相對於同行更加豐厚的待遇，他招人也面臨着很高的難度。他每個月都在兩個招聘軟件上交費招人，但是還是無法做到一旦有教練離開離職，他能立馬無縫對接招上下一個。「條件很好的情況下都很難招到人，你就知道整個行業有多難。」

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女子健身館：女性互助社交圈

來到女子健身館的女孩子，會發現不只是擁有一個更單純的鍛鍊環境，更能擁有一個家和公司以外的第三個空間，一個女性互助的社交圈，girls help girls。在忙碌的工作和生活之餘，女子健身館讓那個她們單純地做回自己，不是打工人，也不是誰的孩子和媽媽，就只是純粹地感受自己心跳的律動。「我記得很清楚，之前有一個女孩子，過來上體驗課之後，非常坦誠地強調自己目前還沒有錢，除了體驗課外，別的課沒辦法買」，阿芳回憶。後來女孩子上完課，和其他的女會員聊天之後，直接就充了20節課，她覺得：

女孩子總把自己排在最後面，前面是爸媽、孩子、老公，但這次，她想把自己排在第一位，投資自己。

阿芳的會員幾乎都是高知、經濟獨立的女性，有很多的留學生、研究生，還有深大的老師趁着午休的時間過來鍛鍊，然後再開車回到南山。「大家來到深圳都是一個人，很多時候都幾乎沒有什麼能講心裏話的人」，阿芳樂意為他們提供一個温暖的環境，她們也願意主動和阿芳傾訴職場的煩惱，有的時候，阿芳還會進行資源整合。「我的會員她最近預感即將被裁員，我諮詢了一些工作是獵頭的會員，中間牽個線、搭個橋，我的仙女會員們會給她們做指導，一來二去，大家慢慢變成交心的朋友。」

女孩子們也確實把健身館當成了自己的小圈子，每次出去深圳，都會瘋狂投送特產到健身館，和其他的姐妹們一起分享。阿芳的合夥人平時沒事的時候，會叫家裏的阿姨或自己做一些美食，拿到健身館裏給會員一起吃。在健身館裏，他們有一個放滿零食的冰箱，還有一個可以一起分享美食的櫃枱。「很多人健身完甚至不回家，會在休息區那裏坐着聊天，她們説在這裏待着很舒服，很温暖」，阿芳説。

我們去到李程的健身館的時候，休息區的幾張桌子上也擺滿了零食和飲品，幾位女孩子鍛鍊累了，坐在那裏邊聊天邊吃東西。大家有説有笑笑，好像一個簡單小型的女子聚會。李程有更長遠的計劃，他希望會員們在這裏鍛鍊，還能找有更深層次的幫助，比如獲得事業上的合作。他有一個會員會編寫小程序，所以他把健身館管理系統的小程序交給了會員的公司。他希望這不是個例，等到有更多會員的時候，他會舉辦組織更深的活動，讓她們能更多結緣，往更緊密的方向合作：

讓女孩子也能自由自在地健身，有健康的體魄，同時也擁有事業蓬勃發展的能力。

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