深圳女子健身室揭秘：會員幾乎全是這種女性　休息室如閨密聚會

撰文：深圳微時光
出版：更新：

因為開了一家女子健身館，阿芳沒少被質疑是在故意引起男女對立。有一天，店長阿芳坐在店裏，有一個壯漢走進來問她：女子健身館，是不是只有女子才能在這裏健身？那不就是「蕾絲館」？阿芳無語，女孩子不能一起鍛鍊嗎？就是不想賺男人的錢怎麼了？

另一家女子健身館的店長李程在抖音發佈了女子健身的視頻，底下有不少評論説：沒有男生註定要倒閉，帥哥是女人健身的動力，沒有凱子誰去玩？李程不以為意，他們不懂不理解，無所謂。

陳謹擼鐵5年，現在是女子健身館的常客。她此前更換了將近10家健身房，那些重量訓練時伴隨的喊叫、空氣中飄散的汗臭味、以及練臀腿時若有若無的男性凝視，都讓她迫切想要一個純淨的鍛鍊環境：

鍛鍊身體，是在分泌多巴胺，不應該是拘謹、不快樂的，女孩子單獨擁有自己的健身館，是一件時代進步的大好事。
女子健身館的照片（深圳微時光授權使用）

點圖放大看更多女子健身館的照片：

+2
孫中山正宮的悲慘一生：有齊中國傳統女性美德　偏遇史上最強小三三十歲也有自己的美？女性可獨立？揭《乘風破浪的姐姐》三大謊言日本街頭的「隱性貧窮」　你看不見的女性露宿者

開館初衷：拒絕男凝和性騷擾

七年前，阿芳還是一個朝九晚五的文員，因為想減肥，開始接觸了健身館。她健身的這段時間，認識了很多女生。當她透露自己想開一家女性健身館的時候，十個女生中有九個大力支持了她的想法。

在女子健身館這個概念出現之前，這些女生分散在男性扎堆的公共健身房裏。「環境魚龍混雜，力量區大部分是男生，女生不敢去鍛鍊。練得好一點的時候，有些男生就會偷拍」，阿芳經常聽到她們這樣吐槽。

在鍛鍊中感覺不自在的，甚至不只有女生。在阿芳的女子健身館開業之後，還有男生來諮詢：性別是男生，心理性別是女生，可以來這裏一起鍛鍊嗎？他們也不喜歡公共健身房：

練得好就會被各種騷擾，練得不好，可能有些動作比較柔和，其他的男生就會用那種很嫌棄的眼神看着他們。

【延伸閱讀】日本健身夫妻分享「勵志對比圖」　花3年時間練出健美好身材（點圖放大瀏覽）：

+24

阿芳很為難，畢竟自己主打的是女子健身館，她詢問了一些會員的意見，部分覺得沒關係，能理解他們，但是最後阿芳還是婉拒了：「暫時沒辦法開展這個業務，有些錢確實沒辦法掙。」

女子健身館這條路，初衷雖好，卻不好走。阿芳開業三年，目前不計較成本的話，仍虧損20萬（人民幣，下同）。健身館剛好開在了三年疫情間，不是健身館大樓被封了，就是會員被封了。去年疫情嚴重的時候，健身館更是陸陸續續關停了三個月。「健身館總投入70萬，去年虧損20萬，我在想，我還要幹多少年才能回本？」

阿芳想過放棄，把學費退還給會員，但是會員不接受，她們堅持要阿芳繼續開店，畢竟他們家是龍華的第一家女子健身館，第一把火不能因此熄滅。阿芳的合夥人也大力支持她，會安慰她説：

沒關係，只要你有信心做下去，就做。

她信任阿芳，同時也認為女子健身館，是一種整治健身房亂象的新趨勢。她之前去公共健身房鍛鍊減脂，那教練帶她瘋狂練心肺，讓她的心率達到一個燃燒脂肪的區間值，但卻訓練得她頭暈低血糖，體感很差，她認為健身不應該這樣子。阿芳的女子健身館開業後，她也在館裏辦了卡，有空的時候就回來鍛鍊，算是為自己、也為其他女孩子打造了一個舒適的健身空間。

李程開店的初衷，同樣直指健身房亂象，但更針對性騷擾。「現在隨便打開瑜伽或健身的直播間，很多都很露骨，比如男瑜伽老師擦邊教女學生，挑戰人們視覺底線。還有不少的健身房騷擾，有男生跑到女浴室去偷窺之類的，我就覺得很那個。」他健身近十年，擁有很多家深圳健身房的卡。見過了各種不好的現象，他深刻地感覺，大部分女孩子還是想要有正常、安全、舒適的健身環境和氛圍。所以他開了一家女子健身館，招的全部都是女教練，實行了全女子化的健身館，拒絕健身房性騷擾。

【延伸閱讀】抖音性感網紅「着」彩繪衫褲去健身室　遭正義猛男訓斥：請離開！（點圖放大瀏覽）：

+22

健身館的女子特色：拒絕PUA

在女子健身需求膨脹的背後，是深圳女孩子或多或少的身材焦慮。阿芳説，就算是深圳這種大家不太注重形象的城市，到健身館的女孩裏，也有人嫌棄自己有小肚腩，有人説腰粗腿粗，有人覺得太乾癟，很少甚至幾乎沒有女生對自己的身材是百分百滿意的。但所謂的身材焦慮，會在看到自己一點點進步後，慢慢減淡，這就是女孩子選擇到健身館的意義：

有些健身房不夠規範，今天練腰、明天練腿、明天又練胸，最後哪裏都看不到效果。

阿芳的健身館裏的女子特色，就是會針對女孩子的不同需要開不一樣的課程，比如21天瘦腰課程，保證每個選擇這門課的會員在21天后，腰部變瘦3-5cm，還有產後修復課、拳擊課等等。她説，雖然不能保證會員走出健身館時會很自信，但起碼都會很開心，因為運動分泌多巴胺，而且能看到自己的進步。

除了硬性的訓練，女子健身館還以更柔和的溝通方式，為女孩子提供情緒價值，拒絕女性PUA（以話術推銷產品）。阿芳的店從來不用打壓式的教學，讓鍛鍊的氛圍很緊張：

外面的健身房有教練會總是説你這個不行，又做成這樣，我跟你講那麼多遍......可是女孩子是來鍛鍊的，又不是來捱罵的。

李程的店也一樣，把女性感受放在第一位，拒絕這種PUA教學。他們店只設置了兩種課程，體能訓練和力量訓練，最終目標是健康。如果有會員是為減重而來，教練會讓她先體能訓練，加大能耗幫助減重，但是在減到合適的程度之後，就會讓她進行力量訓練，塑造更好的形體。「有會員追求過瘦的形體，我們一般不建議。雖然我們鼓勵大家追求自己想要的形體，但是我們不鼓勵去追求不健康的。」

除了課程偏向鼓勵式外，在各大健身房都在瘋狂推銷課程的現在，阿芳和李程的女子健身館也顯得像一股清流。他們從不強制推銷，尊重任何女性有選擇性地為自己的需求買單。李程的店開業一年多，已經接待過三四百位會員。她們幾乎都是在大眾點評之類的軟件上，先了解完課程、價格之後，再到健身館來體驗。店裏的女教授上完課後，會一對一針對性地解釋訓練計劃：「看會員自己的選擇，買不買是她們自己的事情，我們絕對不會上完一節體驗課後，很多人圍在一起逼單，強制賣課。」

在阿芳看來，PUA強制賣課的行為是可恥的：

有些健身房會利用女孩子的身材焦慮，在女孩子上體驗課的時候就使勁PUA她，説對方這裏有問題，那裏有問題，讓會員心裏很不舒服。

「現在的女孩子都受過高等教育，最不願意的就是被迫強制買單，要鼓勵式教育，讓會員發自內心地認同自己的訓練成果。」

【延伸閱讀】內地健身女神靠娃娃臉加腹肌狂吸Like　唔做藝人自創品牌紅到日本（點圖放大瀏覽）：

+14

女子健身館，並非完全脱離男性

雖然兩家健身館都主打的是女子鍛鍊，極具女子特色，但卻並非完完全全沒有男性的參與。阿芳的館裏有三位教練，除了她之外，還有她師傅和師兄兩位男教練。阿芳嘗試過找女教練來上課，但是卻找不到比師傅和師兄更有實力的。

她印象很深刻，曾經招過一個女教練，聲稱有5年工作經驗，卻連深蹲都不會教。阿芳培養了她一段時間，發現確實不適合，就讓她走了。因為是女子健身館，有些女會員第一次來到健身館之後，看到有男教練，還是會有顧慮：

她們上了一節課之後，就會打消顧慮了，因為她們會發現自己在意的並不是男教練，而是能得到哪些進步。

阿芳的師父有13年工作經驗，師兄7年，「帶訓練肯定是師傅和師兄比我厲害、更專業」，她説，在男教練的眼裏，女性的身體只是人體構造，教練看到的是每一塊肌肉。而且因為男女構造不同，男教練反倒會對女性構造更鑽研、更了解，更會指導女生鍛鍊。他們店裏的產後修復課程，男教練會帶得比女教練更好。「男生的力氣更大，體格也更大，做手法會比女教練更有優勢一些，會員也會更滿意效果。」

和阿芳的店不一樣，李程的店有十幾位教練，全部都是女教練。整個健身館裏，只有他，作為創始人兼店長，是唯一的男性角色。因為場地的問題，他的辦公室只能設置在場館最裏面，然而洗手間是公共的，在場館外面。也就是説他每次進出辦公室，都會經過女生們的訓練場地。這導致他很苦惱，因為他需要每天監督教練的訓練，同時又要讓自己的出現不至於成為女會員們的一種苦惱。在他的館裏，這是異性存在的最大的問題。他作為自家女子健身館的領頭羊，最常做的事情，就是到處蒐羅有實力的女教練，在他看來：

説女教練沒有男教練教得好的，完全就是一種帶有偏見的刻板印象。

「在健身這一行，一家健身館能招到十幾名女教練是一件很了不起的事情，因為女教練不僅少，結婚生子後回到職場也有一定難度。」他只招專注於健身行業的女強人，年齡都在30歲以內。「不是歧視大齡女性，而是很多30歲以上的女教練，因為有了家庭的原因，很難把全部心思放在工作上，年輕會員不喜歡。」限制了範圍之後，人就更難招到了，所以他給出了更高的薪資待遇：女教練的課時費比周邊健身房高出一大截，還有股權激勵，「女性想要穩定，那我就要給她穩定，我們開店一年多以來，沒有一個教練離職過」。

儘管是相對於同行更加豐厚的待遇，他招人也面臨着很高的難度。他每個月都在兩個招聘軟件上交費招人，但是還是無法做到一旦有教練離開離職，他能立馬無縫對接招上下一個。「條件很好的情況下都很難招到人，你就知道整個行業有多難。」

【同場加映】德國健身女神Pamela Reif玩轉中國　吃北京烤鴨　鳥巢前跳民族舞（點圖放大瀏覽）：

+25

女子健身館：女性互助社交圈

來到女子健身館的女孩子，會發現不只是擁有一個更單純的鍛鍊環境，更能擁有一個家和公司以外的第三個空間，一個女性互助的社交圈，girls help girls。在忙碌的工作和生活之餘，女子健身館讓那個她們單純地做回自己，不是打工人，也不是誰的孩子和媽媽，就只是純粹地感受自己心跳的律動。「我記得很清楚，之前有一個女孩子，過來上體驗課之後，非常坦誠地強調自己目前還沒有錢，除了體驗課外，別的課沒辦法買」，阿芳回憶。後來女孩子上完課，和其他的女會員聊天之後，直接就充了20節課，她覺得：

女孩子總把自己排在最後面，前面是爸媽、孩子、老公，但這次，她想把自己排在第一位，投資自己。

阿芳的會員幾乎都是高知、經濟獨立的女性，有很多的留學生、研究生，還有深大的老師趁着午休的時間過來鍛鍊，然後再開車回到南山。「大家來到深圳都是一個人，很多時候都幾乎沒有什麼能講心裏話的人」，阿芳樂意為他們提供一個温暖的環境，她們也願意主動和阿芳傾訴職場的煩惱，有的時候，阿芳還會進行資源整合。「我的會員她最近預感即將被裁員，我諮詢了一些工作是獵頭的會員，中間牽個線、搭個橋，我的仙女會員們會給她們做指導，一來二去，大家慢慢變成交心的朋友。」

女孩子們也確實把健身館當成了自己的小圈子，每次出去深圳，都會瘋狂投送特產到健身館，和其他的姐妹們一起分享。阿芳的合夥人平時沒事的時候，會叫家裏的阿姨或自己做一些美食，拿到健身館裏給會員一起吃。在健身館裏，他們有一個放滿零食的冰箱，還有一個可以一起分享美食的櫃枱。「很多人健身完甚至不回家，會在休息區那裏坐着聊天，她們説在這裏待着很舒服，很温暖」，阿芳説。

我們去到李程的健身館的時候，休息區的幾張桌子上也擺滿了零食和飲品，幾位女孩子鍛鍊累了，坐在那裏邊聊天邊吃東西。大家有説有笑笑，好像一個簡單小型的女子聚會。李程有更長遠的計劃，他希望會員們在這裏鍛鍊，還能找有更深層次的幫助，比如獲得事業上的合作。他有一個會員會編寫小程序，所以他把健身館管理系統的小程序交給了會員的公司。他希望這不是個例，等到有更多會員的時候，他會舉辦組織更深的活動，讓她們能更多結緣，往更緊密的方向合作：

讓女孩子也能自由自在地健身，有健康的體魄，同時也擁有事業蓬勃發展的能力。
日本自衛隊女性｜曾如吉祥物被派去選美　駐伊竟為撫慰男隊員心靈諾貝爾獎是「男人獎」？歷年女性獲獎僅佔整體6%　遴選機制惹爭議她用幾十億針孔扎出女性性器官　創造新藝術語言　挑戰男性霸權24歲大連姑娘製巨型女性性器官　讓來客進去感受孕育生命溫暖過程山東姑娘用大量女性下體雕塑做展覽　男人扮看不見　女人全被觸動日本女性婚後冠夫姓不是法律規定？「夫婦別姓」成尊重女權的訴求印尼前總統遺孀日本節目失言　驚吐「不孕女性99%墮過胎」

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

健身
深圳微時光
深圳
大灣區
健身中心
健身教練
性騷擾
女性
女性主義