全紅嬋家鄉中秋每天上千人進村打卡　官方最新回應：已勸離直播者

奧運跳水冠軍全紅嬋自回到家鄉廣東省湛江市麻章區麻章鎮邁合村後，家門口持續吸引許多人圍觀、拍攝，甚至一直到深夜，引發爭議。周三（18日），湛江市麻章區委宣傳部工作人員表示，中秋節期間，在原本維持秩序的基礎上，他們加強了工作力度，並提到政府已經採取了相關措施，禁止無人機航拍，並在中秋期間盡量勸離來村裏直播的自媒體。



全紅嬋近日回到湛江麻章鎮邁合村老家引發眾多關注，自她回到老家後家門口日夜有眾人圍集。（微博）

中秋以來，邁合村成了熱門打卡地，每天進村打卡的遊客多達上千人，村口停滿車輛，全紅嬋的家門口變成「小吃一條街」。另外，有人還利用無人機偷拍全紅嬋在家中的日常生活，再發到網上試圖直播；也有遊客組隊在全紅嬋家附近街道踢正步，引發爭議。

全紅嬋父親全文茂上周六（14日）也證實確有無人機航拍全紅嬋進出房間的情況，並表示自己沒有權力去管他人，也不敢去責怪他人，因為「我說話大聲一點，問題（矛盾）就出現了」。他強調沒有什麽辦法，無論反感不反感，只要做好自己就行。

有網民發布的影片角度疑似是用無人機拍攝。（網絡圖片）

周三上午，湛江市麻章區委宣傳部工作人員向內媒表示，相對於全紅嬋剛奪冠時，中秋期間來全紅嬋老家的遊客已經少了一些，強調在全紅嬋回村前，警力、衛生、交通引導、志願服務都保持工作力量；中秋期間，他們還在原本維持秩序的基礎上再加強了工作力度。

他又指，現在當地沒有人開直播，主要是來自外面的一些媒體；又表示政府已經採取了相關措施，禁止無人機航拍，中秋期間也盡量勸離來村裏直播的自媒體。

對於不少網友曬出村中標有「全紅嬋家」、「直走30米全紅嬋家」的指示牌照片，工作人員表示，指示牌據了解應該是商家立的，可能是為了方便大家找到小吃街，但現時經已撤下。最後他強調，街道每天都有人值班值守，人流已少了很多，希望大家能夠尊重全紅嬋的生活私隱和自由。

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據早前報道，不少網民持續發布全紅嬋家附近的影片，導致官媒也發文警告。周日（15日），《人民日報》發文稱，希望這些人適可而止，不要再為流量圍觀炒作，給全紅嬋帶來更多困擾。針對「無底線博流量」等亂象，主管部門一直在嚴厲打擊。突破法律和法規的邊界，必將承擔法律責任。

文章稱，從媒體報道看，圍觀者中更多的還是為蹭熱度、博流量。有網友就評價，「他們喜歡的不是全紅嬋，而是有全紅嬋的朋友圈」。其中一些自媒體帳號的行為可以說很不光彩，為了流量和利益，全天候將鏡頭對準這位尚未成年的運動員，實時向網絡披露一切動態。這次全紅嬋回家，又成了他們搶流量的機會。

文章又稱，關心關注運動員是好事，但行為必須合乎法律和社會規範，絕不能只要「流量」沒了「邊界」。某些極端的「關注」行為背後，是對個人私隱的侵犯。針對過激圍觀行為，當地有關部門有必要採取措施，維護正常秩序。同時，網絡平台針對這類行為，也應進一步拿出相應措施，讓違規蹭流量的人得不償失，讓突破邊界的行為受到應有處罰。

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