有片｜全紅嬋父親中秋切200斤月餅分遊客　網民：一家人善良大度

9月17日，中秋節，全紅嬋父親在家門切200斤月餅分發給聚集在家門口的遊客：「祝大家家庭幸福，團團圓圓！」不少網民稱讚全紅嬋一家人都十分善良，但希望遊客不要再打擾他們的生活。



全紅嬋父親切200斤大月餅送給遊客。（影片截圖）

全紅嬋父親切200斤大月餅送給遊客。（影片截圖）

據內媒《九派新聞》報道，月餅店老闆介紹到，大月餅代表著團團圓圓，是蓮蓉蛋黃口味，月餅有200斤重，裏面有365個蛋黃，製作月餅花了三天三夜。

不少遊客亦拍片曬出所領到的全爸爸的月餅，並表示「全紅嬋爸爸月餅吃了生活就十全十美了」。

全紅嬋父親切200斤大月餅送給遊客。（影片截圖）

全紅嬋父親切200斤大月餅送遊客。（影片截圖）

有網民表示，全紅嬋一家人十分善良，但希望中秋節可以各自團圓：「全妹的家人真的好好呀！難怪孩子教的那麼好」「中秋節還有這麼多人圍在全妹家嘛，好恐怖啊，希望各自團圓，別在來騷擾他們家了 ​」「這一家人真是善良大度，這些人一天在人家家門口拍照打擾人家生活，沒趕他們走就算不錯了。」