四川景區禁止遊客吃自帶杯麵卻允賣熱乾麵？官方：責令停業整頓

近日，有網民爆料指，四川甘孜稻城亞丁景區禁止遊客吃自帶的杯麵，卻允許賣用水泡的熱乾麵，對此提出質疑。周六（21日），甘孜州稻城亞丁景區管理局回應稱，網上反映的銷售熱乾麵和環衛員不按規定處理麵湯的情況屬實，已約談經營公司負責人並責令經營企業停業整頓。至於遊客自帶的杯麵，景區將免費提供開水和場所，統一收集和規範垃圾處理。



稻城亞丁風景區屬國家級自然保護區，省級風景名勝區，位於四川甘孜藏族自治州南部，地處著名的青藏高原東部，橫斷山脈中段，其因擁有雪山、草甸、湖泊、森林、冰川、峽谷等自然景觀而受到青睞。

周五（20日），網民爆料指，其在該景區準備享用自帶的杯麵時遭到景區工作人員阻止，然而景區內卻在售賣每碗22元人民幣、用水泡的熱乾麵，因此質疑自己為什麽不能吃。而工作人員則回應道，杯麵的湯水會污染環境，景區明文規定禁止。不過網友表示，自己還看到景區工作人員打掃衛生時，將麵湯倒入草坪。

景區明文規定「禁止泡方便麵」。（澎湃新聞）

同日下午，稻城亞丁景區工作人員表示，稻城亞丁不僅是5A級景區還是國家級自然保護區，泡麵的湯水會對環境造成污染，而像自熱米飯、熱幹麵等不帶湯的食物可在景區食用。甘孜州稻城亞丁景區管理局則指，景區管理局高度重視事件，現已成立工作組調查核實，調查結果將及時向社會公布。

至周六上午，稻城亞丁景區管理局指，經調查，網上反映銷售熱乾麵和環衛員不按規定處理麵湯的情況屬實。景區對經營公司負責人進行了約談，責令經營企業立即停業整頓，規範垃圾的收集處理。針對環衛員圖方便未按流程處理垃圾，對環衛公司負責人進行批評教育，責成環衛公司集中開展環衛員培訓教育，杜絕此類事情再次發生；對該違規環衛員給予停崗培訓教育。

景區並將進一步提升紮灌崩、沖古寺、卓瑪拉措、聖水湖、洛絨牛場、貢嘎措等驛站服務功能，以解決遊客咨詢、休憩、補給等遊覽需求。針對遊客自帶杯麵，景區將免費提供開水和場所，統一收集和規範垃圾處理。當局最後表示，由於亞丁屬高海拔山岳型自然生態景區，生態極為脆弱，呼籲廣大遊客朋友參與亞丁的環境保護，「共同守護藍色星球上的一片淨土」。