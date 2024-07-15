杭州男食統一杯麵咬出有毛有牙鼠頭　官方曾稱檢測指標達300多項

7月14日，有內地網民拍片反映，在食用統一老壇酸菜牛肉麵時，竟吃出帶毛的老鼠頭，「這個是鼠頭，酸菜裏面的，沒錯我還咬了一口」。

昆山統一企業食品有限公司稱，已與消費者聯繫，具體情況需經過確認核實。此前，統一就酸菜品質問題回應網民時稱，酸菜生產過程檢測指標達300多項，消費者可放心食用。



該名網民分享的圖片顯示，統一酸菜包旁有一團不明物品，放大後疑似有尖牙和鬍鬚。

《百姓關注》報道，來自浙江杭州的吳先生稱，7月14日在一間小店舖購買統一老壇酸菜牛肉麵，當晚食用時竟從麵中吃出老鼠頭，「準備去吃酸菜了，撈起來放在嘴裏很腥，吐出來發現有毛，還有牙齒，是老鼠頭」。

內地網民反映，在食用統一老壇酸菜牛肉麵時，竟吃出帶毛的老鼠頭。（微博＠金土土家的南小樹）

當事人表示，「這個是鼠頭，酸菜裏面的，沒錯我還咬了一口」。（瀟湘晨報）

吳先生已向當地市場監管部門投訴。7月15日下午，他拍片透露「統一工作人員正在處理中」，但相關影片目前已無法查看。

昆山統一企業食品有限公司工作人員稱，已安排專員與消費者聯繫，具體情況需要經過確認核實；酸菜包有合作的供應商，包裝上有二維碼，掃碼可以查詢到產地及生產工廠。

統一酸菜包旁有一團不明物品，放大後疑似有尖牙和鬍鬚。（微博＠簡直笑哭了）

據介紹，統一老壇酸菜牛肉麵包裝盒上，有一個「安心工廠看得見，掃碼觀看生產線」的標注，掃描旁邊的二維碼，可觀看統一即食麵生產線和老壇酸菜壇房的相關影片。

內地屢次爆出酸菜生產過程和廠房環境惡劣。統一曾就酸菜問題回應網民稱，「我們的酸菜是在符合食品級材料要求的環氧樹脂池內經過第一輪發酵，再經過三清三洗來到陶壇內進行第二輪發酵，從原料到出廠，生產過程檢測指標達300多項，請您放心」。