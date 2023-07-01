美零售商｢山姆｣推45公分巨型杯麵桶半日搜刮一空　黃牛炒至500元

美國零售商「山姆會員商店」在深圳的旗艦店於6月29日正式開幕，商店為是次活動推出限定款產品，其為高45公分的巨型杯麵桶，引發民眾瘋搶。



據了解，粵港澳大灣區最大獨棟山姆旗艦店在前海正式開業，不少深圳市民紛紛前往消費、打卡。而上述巨型杯麵其實內含十多桶小杯麵，一盒有7種口味，目前只在深圳旗艦店販售，且數量有限，只賣4000份。

產品在還沒開業前，就在社交平台上受到熱議。結果甫一推出就成為店內熱銷商品，在開幕半天後就被搜刮一空，有網民對此調侃，「沒吃過泡麵嗎？」

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值得一提的是，不少代購及黃牛看準商機，將其炒至高價，結果產品由168元（人民幣．下同）飆升至500元，有黃牛更直接在網路平台上進行拍賣，喊出「500元一口價，不包郵不議價」。

網民點睇：

跟風無下限，這沒啥實用性的東西，怎麼就瘋搶了？

一個LV帆布包賣500多元我還可以理解，一個泡麵桶炒到500元我是真不理解

商家故意飢餓營銷，然後消費者加價搶購，一個願打一個願挨

產品本身沒問題，甚至挺有趣的，北京要有我也想買一個



山姆以往亦曾推出巨型包裝產品。（每日經濟新聞）

事實上，這不是山姆首次推出巨型包裝產品，以往公司亦曾推出4.5KG的瑞士三角巧克力，售價598元，被網民揶揄「一邊舉重一邊吃」。另有1.5米高的超級大包樂事波浪薯片，售價298元，但其內含75包薯片，平均下來一包不到4元。