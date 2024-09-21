女子赴武漢出差遭司機要求加錢　爭執後竟被載至40公里的荒郊野外

內媒報道，9月12日赴武漢出差的王女士在深夜下飛機後，通過平台叫了一輛順風車到漢陽。司機接單後跟王女士要求私下交易，在快抵達目的地時，司機要求先結賬，王女士未同意，司機調頭將王女士一行拖至長江新區一陌生地點後自行離開。遭受驚嚇的王女士至今氣憤不已。



王女士介紹，她和兩位同行夥伴，從成都乘坐飛機到武漢出差，下飛機後晚上11點45分左右在天河機場T3航站樓，通過哈囉網約車平台叫到了一輛網約車，目的地為漢陽區某酒店，平台顯示價格在50元（人民幣，下同）左右。

成都來漢旅客王女士受訪時表示，司機師傅跟我們在電話裡溝通的時候，說取消訂單，60元全包，「最後我們上車的時候，要求我們交高速費，我覺得也沒有什麼，就自己掏了。」

王女士氣憤抱怨司機的粗魯行徑。（影片截圖）

與王女士同行的郭女士稱他們被載至很荒涼的地方。（影片截圖）

王女士說，當車輛開到漢陽區馬鸚路地鐵站附近時，導航顯示距離目的地酒店還有10分鐘左右路程，司機突然提出讓王女士先結賬，王女士表示，等到了酒店再給錢。雙方爭論了幾句後，司機突然掉了頭，由於王女士她們對武漢並不熟悉，當時沒有反應過來是怎麼回事。

王女士表示，當時看到漢口江灘字樣的時候，她詢問司機說多少錢？接著要求司機把他們放下來，更答應要支付60元，「我正準備下車的時候，車門都打開了，司機一腳油門就衝出去了，我車門都沒關，半條腿都在外面。」

王女士說，直到二十多分鐘後，司機才在一個陌生的地點停住車，讓王女士一行下了車並迅速驅車離開。由於下車的地點荒涼陌生，王女士一行三個女孩子當時驚恐不已。

王女士在原地用滴滴平台又叫了一輛車到漢陽的酒店，記者在訂單上看到，王女士一行被帶到了長江新區陽邏開發區的余泊大道上，這裡距離王女士原本要到達的漢陽區酒店地址足足有40公里，打車費用是148元錢。

王女士被載到距離40公里外的荒郊野外。（影片截圖）

記者隨即聯絡了哈囉網約車平台，工作人員在詳細瞭解了情況後表示，由於王女士同意了司機私下接單，因此平台無法介入。

乘客接受司機的私單：平台沒有責任？

武漢市交通綜合執法支隊工作人員在瞭解到具體情況後表示，在乘客同意了司機提出的接私單的要求後，平台確實沒有責任。

武漢市交通綜合執法支隊工作人員：「平台是正規派單，但是司機（私下接單）違反了武漢市客運計程車管理條例第60條第七款，從事網約車營運服務時巡遊攬客。」

武漢市交通綜合執法支隊工作人員表示，根據屬地管理的原則，王女士的投訴由黃陂區交通局運管部門調查處理，該支隊將把王女士的情況轉交該部門處理，進行詳細調查，如果屬實將根據條例依法進行處理。

武漢市交通綜合執法支隊工作人員：「因為網約車是要在網上打，計程車要在專門的坐車點坐，這樣他服務不到位的話，你可以投訴，我們可以根據他的服務質量對平台公司或者計程車公司調查處理。」