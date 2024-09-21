女子旅遊海邊撿到龍涎香！價值達800萬　專家：也可能是油脂垃圾

北京一名王女士（化名）前往山東威海旅遊時，在海邊撿拾貝殼的過程中，撿到一塊約1公斤重的物體，她覺得是龍涎香，將照片發到網路上時，有鑑賞寶物的網紅跟王女士直播連線時，判定八成是真的龍涎香，總價值更高達800多萬元人民幣。



不過，有專家稱，看外觀是有點像龍涎香，廈門一間鑑定機構工作人員提到，「看外觀是有點像龍涎香，1克8000元有點過了，龍涎香目前的價格主要看成色，（1克）幾百到上千元」，另有專家分析，有可能是人類倒入海洋的油脂類垃圾生成的污染物而已。



泰男海灘散步撿19.5公斤塊狀物 腥臭觸感似蜂蜜 疑為天價龍涎香

報道稱，王女士撿到的這個物體寬約20公分，表面粗糙，從外表上看多為白色帶點灰褐色，她提到，物體重約1公斤，放水裏會浮起，能點燃有油脂，「撿的時候還有點臭，坐飛機的時候因為有異味，還經過多重包裝。最近不臭了，也沒有味道，但沾了水還是有點臭。」

王女士拾獲物體的威海那香海景區工作人員表示，沒聽說過有人在景區撿到龍涎香的消息。同時，威海海洋發展局辦公室的工作人員也強調，「之前沒有聽說過本地有人撿到龍涎香的事情，但可以轉達給相關科室，看是否能夠幫助王女士進行鑒定。」

（上游新聞）

擁有全國專業標準化技術委員會（SAC／TC311） 委員、國家調香師認證課專業講師、國家芳香設計師認證課專業講師身份的專家林君如表示，光看照片判斷，有可能是龍涎香，「但品質看著大多是脂肪類物質，龍涎香的成分可能不高，也可能是包裹在裡面，也可能只是一個海洋垃圾，是人類倒入海洋的油脂類垃圾生成的污染物而已。」

價值不菲的龍涎香

據了解，龍涎香是抹香鯨腸道內的分泌物，隨糞便排出，在東方會視作罕見藥物及香料，西方人就用作生產高級香水。鑑於全球多國禁止獵殺鯨魚，現時海上合法取得龍涎香的途徑只有兩種，一是等它從海中沖上岸，第二是從抹香鯨屍體內取得。

龍涎香極其珍貴，100頭抹香鯨中約只有4頭體內可能存在龍涎香，如果直接從抹香鯨體內取出，會散發出腥臭味，只有當「龍涎香醇」含量達到50%，並經過海水十幾年甚至上百年的浸泡洗滌才會有香味飄出。