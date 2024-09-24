西安8歲女童墜井身亡　井口僅由三塊膠合板掩蓋安全成疑

陝西西安天地源龍湖春江天境小區9月21日發生一宗墜井事故，一名8歲女童不幸遇難。知情業主透露，事發時，井口僅由三塊膠合板掩蓋。



據業主介紹，事發當晚，涉事女童在參加完同學的生日聚會後，與數名小朋友在小區院子內玩捉迷藏，結果不慎跌入綠化帶中的消防水井。同伴趕緊向大人求救，然而3名物業人員到場後只是站在井口旁邊。

情急之下，一名不會遊泳的業主跳入井中嘗試營救，並差點遭遇不幸，後來站在水中的管道上才將頭探出水面。接著，另一名會遊泳的業主跳入井中摸索，但未能找到女童。

事發現場。（澎湃新聞）

後來，物業人員把一個「人字梯」扔進井中，「他都沒把梯子拉開，就直接扔了下去」。而女童父親趕來後，用強光照向水中，才發現女童位置。最後，眾人合力將女童救出，女童隨即被送走搶救，但仍不幸離世。

業主介紹，涉事的消防水井位於綠化帶中，深約七八米，其中水深在兩米以上，水面距井口約四米，井下寬三米，長二十米。事發時，井口僅由三塊膠合板掩蓋。而事發後，小區物業用兩塊鋼板封住了井口，並壓了幾塊磚頭。

事發時，井口僅由三塊膠合板掩蓋。（澎湃新聞）

早在一年前，就有業主向物業方反映過類似安全隱患。（澎湃新聞）

對於水井安全性，女童父親質疑井蓋不合格，沒有防護網，井下也沒有攀爬梯。他表示，物業曾找他調解，但他不需要，唯一的訴求就是對相關責任人進行追責。

小區物業經理則表示，目前正在積極處理，也在做家屬的善後工作，但家屬情緒還沒有平覆，不太能接受他們，「我們也很痛心」。至於井口為何只是用膠合板掩蓋，該經理表示，應急管理等部門已經介入在調查了，「我一時半會兒還說不清楚」。