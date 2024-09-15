有片｜甘肅女孩墮井奇葩父阻救人先拍照惹議　住建局：不提倡

內媒《極目新聞》報道，有網友拍片指14日在甘肅天水，一女孩掉進路邊窨井，路人想用梯子救人，孩子父親因擔心責任劃分不清阻攔施救，稱應該先報警並拍照留證，該做法在網上引發爭議。當地住建局回應稱，不提倡孩子父親「阻攔施救先報警」的做法。



甘肅女孩墮井奇葩父阻救人先拍照惹議。（影片截圖）

據知情人士表示，14日上午一名女孩不慎掉入路邊窨井，附近商戶拿來梯子欲救孩子，遭到孩子父親的阻攔。

一位參與施救的人員稱，孩子父親起初阻攔施救，執意要先報警等警察到場，估計是擔心後續難以進行責任劃分，也可能是怕對孩子造成二次傷害。後在路人勸說下，眾人先拍片留證，將女孩救出，孩子被其父送往醫院救治。

甘肅女孩墮井奇葩父阻救人先拍照惹議。（影片截圖）

事件在網上引發爭議，有人表示這位父親太過冷漠：「確認這是親爸吧！不知道還以為是個陌生人！」「就為了要倆錢至於拿孩子生命開玩笑嗎？」「真是我見過最奇葩的父親，這時候不該想着趕緊救娃嘛」。

不過亦有人指出，該名父親的做法有一定合理性：「沒毛病，沒有生命危險就等待專業救援，這對施救者也是一種保護」「我覺得是父親擔心別人會發生危險，他也害怕，女兒別亂動，可以慢慢救上來」。

上述施救者亦稱，路人是出於好心救人，孩子的父親本意也是想救孩子。希望網友理性看待此事。

甘肅女孩墮井奇葩父阻救人先拍照惹議。（影片截圖）

天水市住建局職員表示，涉事大道上的基礎設施雖有不完善之處，但不提倡孩子父親「阻攔施救先報警」的做法，他們理解孩子父親的心情。孩子遇險，第一時間應該先救孩子，同步報警求助，再聯繫相關部門找到責任方。該工作人員建議，孩子家長後續可聯繫市、區住建局，對接市政部門，進行處置。