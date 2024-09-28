34歲已婚女為還債扮19歲呃｢男友｣逾8萬　丈夫親睹妻被抓目瞪口呆

湖北武漢34歲已婚女子田某為了還網貸和借款，竟冒充19歲女孩和他人「談戀愛」，再在騙得8萬多元（人民幣．下同）後立即將對方拉黑刪除。後者於是報警，武漢市公安局江岸區分局上海街派出所接警後在某民宿抓獲田某，當時田某的丈夫剛好目睹了妻子被抓的過程，對此驚訝得目瞪口呆，「萬萬沒想到我妻子竟然做了這種事，太讓人生氣了」。



9月11日上午，來自貴州的鍾姓男子報警稱自己被網上認識的女友騙走8.3萬餘元。他稱，自己給了女方5萬餘元現金，並一起去金店買了金手鐲和金手鏈，結果當天離開後，對方就把他拉黑，蹤影全無。

他憶述，今年6月，他在手機看短片時偶然在某直播間見到女子小田，並對其心生好感。詎料聊了幾句後，發現大家非常投緣，遂互加好友。

女方自稱19歲，通過網絡聊天，二人感情升溫，確立戀愛關係。女方更願意主動開車去貴州與「愛人」相見，只是當時鍾男礙於工作原因無法相見。

然而，得知壞消息的小田卻委屈地表示：「我千里迢迢開車到貴州找你，你卻不見我。我的路費花光了，車子還追了尾，要花錢修車……」覺得虧欠了對方的鍾男二話不說向對方轉賬共計1萬餘元的路費、油費、修車費等。

後來，小田又表示自己的生日快到，想要個有意義的生日，向鍾男提出「給我轉13140元」；不久，她又哭著說自己生病了，需要8000元看病。期間，鍾男都不虞有詐。交往兩三個月後，兩人更開始談婚論嫁，小田催促鍾男到武漢見面，還把母親的微信號推送給對方。

小田曾表示自己的生日快到，想要個有意義的生日，向鍾男提出「給我轉13140元」。（極目新聞）

9月4日，來到武漢的鍾男終於見到了「女友」，二人逛街期間，鍾男收到小田母親發來的信息，對方稱：「你們的婚事我沒意見。不過，娶我們家閨女，要按風俗來，得買三金。」

鍾男覺得這是理所當然的事，遂提款5萬多元現金，在酒店大堂交給小田，隨後又和對方去了金店購物。

鍾男提款5萬多元現金，在酒店大堂交給小田。（極目新聞）

當晚，二人分開後，鍾男獨自一人回到酒店，結果驚訝地發現自己的電話號碼、微信皆被女方拉黑。一開始，他仍不願相信自己受騙，認為對方是有什麽苦衷，但父母得知後讓他趕快報警。

通過微信號，民警查明了女子的實名信息，發現她是恩施人，姓田，但今年已經34歲，已婚。這令鍾男震驚不已。

經過走訪調查，民警查明田女的落腳處，於9月19日上午將其抓獲。值得一提的是，當時田某的丈夫就在她身邊，面對突如其來的民警，田某驚訝得半天說不出話來，其夫更是驚訝得目瞪口，「萬萬沒想到我妻子竟然做了這種事，太讓人生氣了」。

田某被刑事拘留。（極目新聞）

經審查，田某對行騙一事供認不諱。她交代，自己欠了各種網貸和別人的借款，實在沒辦法下，就想到假裝19歲女孩在網上「釣魚」，「看他（鍾男）那麽好騙，我就一步步騙他的錢用以還貸款」。而所謂母親的微信號，也是其本人冒充。

最終，江岸公安依法將田某刑事拘留，並追回金手鐲、金手鏈及1900元現金。案件仍在進一步辦理中。