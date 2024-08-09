美女網紅剛答應求婚後1年驟逝　罹罕見癌瘦成人骨　男友心碎發聲

內地抖音女網紅「徐不徐」2023年答應交往1年多的男友的求婚，但上天跟她開了玩笑，1個月後徐不徐竟確診罕見的「中腺癌」，她勇敢抗癌直到2024年8月4日過世，男友透過她的帳號心碎發聲。



內地抖音女網紅「徐不徐」答應男友求婚後確診中腺癌，勇敢抗癌直到2024年8月4日過世（抖音@徐不徐）

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陸媒《網易新聞》報導，33歲的「徐不徐」2023年9月才剛答應男友求婚，雙方家庭正歡天喜地準備定下結婚日期，徐不徐還在社群帳號開玩笑稱，「求婚戒指買大了，只能帶手腕上了」。調侃間洋溢著幸福，不難感受她即將嫁做人婦的喜悅。

沒想到10月份她因咳嗽到醫院檢查，經過醫師多次確認，她罹患罕見的「中腺癌」（NUT），但她沒有放棄自己，堅強抗癌，在抖音帳號寫下「搖滾不死，我不死」宣示她對生命和搖滾樂的熱愛，男友也一直陪伴在她身邊給予勇氣。

只是經過多次藥物治療和化療，徐不徐體重暴跌到只剩35公斤，雖然沒辦法像以前一樣在衣服上畫畫創作，她還是會在抖音上更新治療進度，為自己加油打氣。

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據悉，中腺癌通常發生在身體的中線部位，病發後癌細胞會不受控制生長，而且腫瘤侵襲性高，目前只有少數治癒的病例。而堅強的「徐不徐」最終也沒能過死神召喚，在8月4日病逝，男友也透過她的帳號公布噩耗，留下「願天下無癌，願天堂沒有疼痛」的心碎之語。

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