外籍女模特遭安檢員泄露隱私？　上海虹橋機場：涉事者將被開除

有網民反映，一名外籍女模特兒疑遭上海虹橋機場安檢員泄露隱私，有陌生人以模特兒過安檢的照片，根據訂票預留的電話向經理人索要模特兒的聯繫方式。

上海虹橋機場證實事件，並稱涉事安檢員將被開除。



《正在新聞》報道，9月26日，自稱是模特兒經理人的張讚（化名）在社交平台發文稱，「有人拿著過安檢（機器視角拍攝）的照片，找到訂票預留電話，這安檢信息那麽容易拿到嗎？」。

張讚介紹，該名外籍女模特兒於9月25日從上海飛廣州，翌日有陌生人以模特兒過安檢的照片，根據訂票預留的（張讚）電話，加其微信後詢問能否提供模特兒的聯繫方式。

有陌生人以模特兒過安檢的照片，根據訂票預留的電話向經理人索要模特兒的聯繫方式。（正在新聞）

有陌生人以模特兒過安檢的照片，根據訂票預留的電話向經理人索要模特兒的聯繫方式。（正在新聞）

微信聊天截圖顯示，對方稱「昨天我朋友坐飛機碰到她，覺得她不錯，然後就找人查了聯繫方式，一看（預留電話）是您的，所以讓我來問問」。

張讚認為，照片疑似是模特兒過安檢人臉識別時被拍攝的，「這種事情（想要性騷擾）模特們遇到挺多的，但是直接拿機場的安檢照片（來找人），我們是第一次遇到」。

張讚稱是第一次遇到有人直接以機場的安檢照片尋找模特兒。（正在新聞）

航班信息顯示，該模特兒乘坐的航班為吉祥航空HO1853次航班，時間為9月25日21:55分至9月26日00:15，由上海虹橋機場飛往廣州白雲機場。

張讚提到，一名自稱安檢隊隊長的上海虹橋機場工作人員，曾用私人手機號碼聯繫他，稱將會開除涉事人員。

張讚在社交平台發文交代，上海虹橋機場稱將會開除涉事安檢員。（正在新聞）

上海虹橋機場投訴熱線工作人員證實事件，表示安檢部門通過輿情監控發現網民發文，內部開會通報後，已經向張讚反饋。同時表示，安檢部門工作人員用私人號碼聯繫乘客的工作行為不太嚴謹。