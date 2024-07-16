員工離職後被公示個人信息　霸王茶姬致歉：兩負責人停職受查

有自稱為霸王茶姬門店前員工的網民表示，上班時一直被店長打壓，自己離職後更被店方張貼身份證號公示。

7月15日，霸王茶姬就事件致歉，已要求門店立即撤銷公示，並向事主道歉和慰問，涉事門店負責人與區域管理負責人被停職調查。



該名前員工分享的圖片顯示，5月25日，霸王茶姬在門店將其個人姓名、身份證等信息公示，「扶溝一峰廣場員工楚某某，多次違反公司規定，造成不良影響。經公司研究，給予開除拉黑處分，三年內不得從事霸王茶姬任何工作」。

霸王茶姬門店前員工表示，自己離職後被店方張貼身份證號公示。（南方都市報）

該名前員工表示，自己是提前20天提出離職，是正常離職。事後，該門店的工作人員告知，公示是貼給督導看，只貼了一小時。

7月15日晚，霸王茶姬通過官方微博道歉。霸王茶姬稱，涉事門店處理方式極不妥當，也無權公示員工信息，該內容也不符合其價值觀。霸王茶姬已要求門店立即「撤銷公示」，並向事主道歉和慰問。

霸王茶姬就事件致歉。（微博＠霸王茶姬CHAGEE）

涉事門店負責人與區域管理負責人已停職調查，霸王茶姬成立專項小組赴當地核實信息和情況，深入調查了解後，將公布相關情況。

霸王茶姬首家門店於2017年11月在昆明開業，茶飲產品以原葉鮮奶茶為主，覆蓋純茶、鮮果茶及周邊相關衍生產品。數據顯示，霸王茶姬2023年總銷售達108億元人民幣；截至今年5月21日，霸王茶姬的門店總數超過4500家，其中海外門店超100家。