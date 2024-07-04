無良醫德　上海醫師多次私傳女患者「無碼裸照」遭檢舉調查

綜合內媒報道，有內地網民3日實名檢舉指控，上海市東方醫院創傷外科主任、主任醫師孫某新私下傳播病人麻醉時裸照及180份病人手術訊息，引發關注。目前，院方已暫停孫某新醫師的醫療工作，並配合醫院及相關部門調查。



涉事醫院為上海市東方醫院（同濟大學附屬東方醫院）。（微博）

根據《新京報》、《南方都市報》等內媒報道，檢舉人余小姐自稱她本人曾是醫師孫某新的患者，並稱2022年11月至12月，孫某新曾向她傳送一位女性患者被麻醉後接受治療的照片和影片，2023年6月，孫某新又向她傳送一名患者被麻醉後接受治療的照片。

余小姐指出，這些照片和影片在傳送給她時均未打碼，直接暴露病人的隱私部位。此外，孫某新還在2022年、2023年分別向她傳送過多張圖片，其中也涉及病人身份證字號等個資。

據公開信息，上海市東方醫院（同濟大學附屬東方醫院）是當地著名的公立醫院，涉事醫師孫某新為同濟大學教授、主任醫師、醫學博士，同濟大學及南京醫科大學博士生導師，上海市東方醫院本部創傷外科主任，中國國際緊急醫療隊（上海）執行隊長。

《新京報》報道表示，上海市浦東新區衛健委一工作人員3日下午對外證實，官方已接獲通報信息，相關部門正在調查處理此事。時至3日晚間，上海市東方醫院也承認接獲通報，同時表明院方目前已暫停孫某新醫師的醫療工作，並配合醫院及相關部門調查。