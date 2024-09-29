744卡鑽石值近百萬！女子羅湖闖關斷正 神色緊張舉止異常露破綻
撰文：朱加樟
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中國海關總署27日稱，近日羅湖海關關員在對一名進境（由香港進入內地）旅客進行監管時，查獲一批鑽石，共計744卡，案值逾96萬元人民幣。
中國海關總署稱，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名旅客進入海關監管區時未向海關申報，且神色緊張、舉止異常，隨即對其進行攔截檢查。
經檢查，發現該旅客褲子口袋內裝有透明包裝袋16個，袋中有零散碎鑽一批，共計744卡。經調查問詢，當事人在清楚海關相關監管規定的前提下，仍未向海關申報，屬於主觀故意逃避海關監管行為。目前該案件已移交海關緝私部門進一步處置。
中國海關總署提醒：根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。
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