十一國慶｜內地團來港單日最平128元人仔 新增米芝蓮、網紅行程
內地十一國慶長假（10月1日到10月7日）來臨，旅監局預計有約925個內地入境旅行團訪港，涉及旅客約36,000人次。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬29日受訪曾表示，預計黃金周將有115至120萬旅客來港，按年升約20%。當中，旅行團只佔全部遊客的2.5%，約有850團，按年升10%。
記者觀察淘寶等平台，發現長假期間香港一日遊的假期漲了約50元到100元不等。另外，對比去年中港剛通關之時，業者推出的一日遊組合更為多元，中環街市、石板街、大館和油麻地警署都成為新的景點，「網紅打卡」成為新的旅行社宣傳噱頭。最便宜的一日遊行程是128元（原價70元，連假漲價48元），最貴的一日遊行程包含晚餐在米芝蓮指南推薦的餐廳「增輝藝廚」用餐價格是1148元，（原價1048元，連假漲價100元）。
中餐區分價錢：可升級港式餐點、大家樂、米芝蓮
根據淘寶平台，現在香港一日遊的選擇更為多元。除了以前的固定參觀景點，黃大仙、西九文化區、金紫荊廣場外，有業者推出「網紅打卡行程」，可選擇含油麻地警署或是中環大館和石板街和的行程，只是價格需要增加。
另外也有旅遊業者將「體驗叮叮車」納入行程，堅尼地程在小紅書成為爆紅景點後，去海邊拍照也成為一個新景點。
內地團價格的差異主要體現在來港餐食方面，最平價的團吃的就是團餐，可以加10元升級成港式，或再追加可以升級成大家樂。另外業者也推出「米芝蓮餐廳行程」，黃金周價格達1148元，不過並非在米芝蓮餐廳用餐，而是米芝蓮指南推介餐廳。
值得一提的是，許多主打高端的行程會強調收團員的人數，以保證服務的品質，整體而言，通關一年半以來，內地可來港的一日遊行程選擇更加多元，價格則變化沒有太多。
內地旅客更愛自由行？酒店價格降低兩成
綜合內媒報道，各大旅遊平台資料顯示，國慶假期的大陸長線遊和出境遊熱度高漲，「請2休10」拼假方案受到歡迎，「請2休10」即9月29日到30日請假調休2天，加上9月28日的周六以及國慶7天假期，湊出整整10天的「超長假期」。
另外，使用者更熱衷於個性、靈活的出遊方式，自駕遊、自由行、私家團等度假產品預訂占比大幅提升。
途牛截至目前預訂資料顯示，國慶團期出遊用戶中，近31％的用戶選擇在國慶假期前就出遊，其中，採用「請2休10」拼假方案的用戶占比接近12％。
因此，今年十一國慶旅遊熱潮是在9月28日就迎來第一波高峰，假期出遊峰值則將出現在假期首日即10月1日，出遊高峰將一直持續到10月4日，10月5日到7日出遊人次逐漸回落。
途牛資料顯示，北京、上海、杭州、南京、成都、廣州、深圳、重慶、蘇州、武漢等地用戶預訂熱度位列途牛「國慶出遊熱門客源地TOP」榜單前列。此外，海口、烏魯木齊、呼和浩特、宜昌、銀川等三線城市用戶的出遊熱度也實現了顯著增長。
途牛截至目前預訂資料顯示，國內長線遊出遊人次占比達52％，暫時領先國慶旅遊市場。
根據「去哪兒」大資料預計，今年國慶假期，異地外省遊占比將超過六成，酒店兩天以上連住場景占比超過一半，多人出行多間房預訂占比超過兩成。
去哪兒大資料研究院分析，從機票和酒店方面價格來看，截至目前，國內機票平均支付價格和去年同期相比下降近二成；酒店方面，從目前預訂情況來看，今年國慶假期的中高星級酒店平均價格也較去年降低了兩成。
與去年相比，今年國慶旅遊預訂呈現出提前預訂時間縮短、出行時間更為分散、回程仍較為集中等特點。