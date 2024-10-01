十一國慶｜內地團來港單日最平128元人仔　新增米芝蓮、網紅行程

內地十一國慶長假（10月1日到10月7日）來臨，旅監局預計有約925個內地入境旅行團訪港，涉及旅客約36,000人次。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬29日受訪曾表示，預計黃金周將有115至120萬旅客來港，按年升約20%。當中，旅行團只佔全部遊客的2.5%，約有850團，按年升10%。



記者觀察淘寶等平台，發現長假期間香港一日遊的假期漲了約50元到100元不等。另外，對比去年中港剛通關之時，業者推出的一日遊組合更為多元，中環街市、石板街、大館和油麻地警署都成為新的景點，「網紅打卡」成為新的旅行社宣傳噱頭。最便宜的一日遊行程是128元（原價70元，連假漲價48元），最貴的一日遊行程包含晚餐在米芝蓮指南推薦的餐廳「增輝藝廚」用餐價格是1148元，（原價1048元，連假漲價100元）。



中餐區分價錢：可升級港式餐點、大家樂、米芝蓮

根據淘寶平台，現在香港一日遊的選擇更為多元。除了以前的固定參觀景點，黃大仙、西九文化區、金紫荊廣場外，有業者推出「網紅打卡行程」，可選擇含油麻地警署或是中環大館和石板街和的行程，只是價格需要增加。

舊油麻地警署為香港二級歷史建築，亦是不少電影及電視劇取景地。（廖雁雄攝）

另外也有旅遊業者將「體驗叮叮車」納入行程，堅尼地程在小紅書成為爆紅景點後，去海邊拍照也成為一個新景點。

內地團價格的差異主要體現在來港餐食方面，最平價的團吃的就是團餐，可以加10元升級成港式，或再追加可以升級成大家樂。另外業者也推出「米芝蓮餐廳行程」，黃金周價格達1148元，不過並非在米芝蓮餐廳用餐，而是米芝蓮指南推介餐廳。

5月5日，黃金周尾聲，位於西環的堅尼地城海旁就有近70名旅行在此拍照。（鄧宇詩攝）

值得一提的是，許多主打高端的行程會強調收團員的人數，以保證服務的品質，整體而言，通關一年半以來，內地可來港的一日遊行程選擇更加多元，價格則變化沒有太多。

內地旅客更愛自由行？酒店價格降低兩成

綜合內媒報道，各大旅遊平台資料顯示，國慶假期的大陸長線遊和出境遊熱度高漲，「請2休10」拼假方案受到歡迎，「請2休10」即9月29日到30日請假調休2天，加上9月28日的周六以及國慶7天假期，湊出整整10天的「超長假期」。

另外，使用者更熱衷於個性、靈活的出遊方式，自駕遊、自由行、私家團等度假產品預訂占比大幅提升。

旅監局聯同香港海關到尖沙咀、土瓜灣、紅磡及九龍灣區內多個旅客購物熱點和入境旅行團註冊商店行政計劃下的註冊商店進行巡查，並提醒旅客訪港旅遊時的注意事項，加強保障入境旅行團旅客的權益。(旅監局提供)

途牛截至目前預訂資料顯示，國慶團期出遊用戶中，近31％的用戶選擇在國慶假期前就出遊，其中，採用「請2休10」拼假方案的用戶占比接近12％。

因此，今年十一國慶旅遊熱潮是在9月28日就迎來第一波高峰，假期出遊峰值則將出現在假期首日即10月1日，出遊高峰將一直持續到10月4日，10月5日到7日出遊人次逐漸回落。

途牛資料顯示，北京、上海、杭州、南京、成都、廣州、深圳、重慶、蘇州、武漢等地用戶預訂熱度位列途牛「國慶出遊熱門客源地TOP」榜單前列。此外，海口、烏魯木齊、呼和浩特、宜昌、銀川等三線城市用戶的出遊熱度也實現了顯著增長。

途牛截至目前預訂資料顯示，國內長線遊出遊人次占比達52％，暫時領先國慶旅遊市場。

2023年通關後首個十一黃金周，曾有大批內地客逼爆的上水藥房街今日卻見冷清。（蘇煒然攝）

根據「去哪兒」大資料預計，今年國慶假期，異地外省遊占比將超過六成，酒店兩天以上連住場景占比超過一半，多人出行多間房預訂占比超過兩成。

去哪兒大資料研究院分析，從機票和酒店方面價格來看，截至目前，國內機票平均支付價格和去年同期相比下降近二成；酒店方面，從目前預訂情況來看，今年國慶假期的中高星級酒店平均價格也較去年降低了兩成。

與去年相比，今年國慶旅遊預訂呈現出提前預訂時間縮短、出行時間更為分散、回程仍較為集中等特點。