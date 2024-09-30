十一國慶｜2099架無人機表演遇干擾取消　觀眾：俾你放咗兩次飛機

國慶將至，本港有數百項慶祝活動。其中在西九文化區，今晚（30日）8時半會舉行「新生代千人合唱賀國慶」活動，2,099架無人機於西九文化區起飛，在維港上空砌出國旗、國徽等圖案。在無人機表演之際，更有千名學生及多個青年團體獻唱及獻技。大會解釋今年2024年是國慶75周年，因此無人機數量設定為2,099架。



不過無人機表演未有在8時半開始，一直至晚上約9時半，現場警方人員通知在場人士指因受到干擾，出現故障，表演取消，等候的市民及遊客只好離開。據了解，這次事件不是人為干擾，而是受其他訊號影響。



這是繼本月21日「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機表演臨場取消後，另一次同樣情況，有今晚到場觀看的市民不滿說：「俾你放咗兩次飛機。」



+ 1

港區人大代表鄺美雲演唱《我們的家》 電視插播之前無人機表演

旅遊事務署主辦、東聯社會服務基金有限公司承辦的「新生代千人合唱賀國慶」活動於今晚8時半在西九文化區舉行。無人機表演分為「站起來」、「富起來」及「強起來」三個主題，一共2,099架無人機會將在維港上空砌出國旗、國徽等圖案。

政務司司長陳國基致辭時表示，國家成立75周年是重要里程碑，今日首次舉辦如此別出心裁的活動，有多名學生及團體參與，感謝各學校、青年單位及機構，又重提「青年興則國家興」，續指政府著力青年工作，包括鼓勵青年人認識國家，為國家作貢獻。

無人機表演原定在8時半開始，並有千名學生及多個青年團體獻唱及獻技。港區人大代表鄺美雲也會演唱宣傳愛國主義教育主題曲《我們的家》。

不過到8時50分仍然無動靜，其後節目開始。到約9時半，現場觀眾從警員得悉，無人機故障取消，不少即場離開。而電視直播中的無人機，是插播之前另一場表演。

西貢居民：最後一刻才取消 影響對無人機表演信心

有不願具名的觀眾表示對於等待多時無人機最後取消，感到失望，不過表示如下次如果再有無人機演出，都會考慮到場觀看。

另一位從西貢遠道而來的市民則表示，近來有不少無人機演出最後一刻才取消，影響他對無人機表演的信心，下次再有相關演出或要再考慮是否到場觀看。

有市民經過放置無人機的草地，大叫「俾你放咗兩次飛機。」

只有2099架無人機演出 內地客讚維港背景有加分

有傍晚已到場等候的遊客及市民，期待無人機演出。隋小姐與朋友傍晚7時已來到西九文化區的草地，靜候無人機演出試演。她說，2019年在香港讀書，當時香港沒有這類表演，今次是專為無人機而來，感到非常期待，希望見到無人機砌出香港標誌、紫荊花。

隋小姐也指，深圳無人機表演無人機數量多，但認為香港在無人機演出方面已有好開始，也相信香港在技術上沒問題，「我覺得目前只要這個頭開好了，後面無人機的數量、圖案的複雜程度肯定會愈來愈好。」她又說，維港背景絕對為無人機演出加分，未來會再港觀看無人機演出。

有不願具名的觀眾表示，對於等待多時無人機最後取消，感到失望，不過下次如果再有無人機演出，都會考慮到場觀看。另一位從西貢遠道而來的市民則表示，近來有不少無人機演出最後一刻取消，影響他對無人機表現的信心，下次再有相關演出或要再考慮是否到場觀看。有市民經過放置無人機的草地，大叫「俾你放咗兩次飛機」。

攝影發燒友冀香港也有二萬部無人機演出

由葵涌過來的吳先生傍晚7時已到場，不過他說本來是打算拍攝日落，後來得悉今晚有無人機演出，便留在原位、在海傍位置架起腳架、拿著相機等候無人機演出。

他自言熱衷於拍攝煙花及無人機演出，不過，提到香港的無人機表演，他也表示留意到這類演出愈來愈多，但也指香港無人機演出所用的無人機數量遠少於深圳，綜合他拍攝無人機演出的體驗，他說：「唔夠人哋震撼呀。」

問到想看怎樣的無人機表演，吳先生提到昨日在網上看過影片，知道深圳有二萬部無人機演出，期待若然未來也會有二萬架無人機在維港上空演出，砌些更立體的圖案，例如花花草草這類自然景觀。

+ 2

東涌居民首現場看無人機演出 同行友人冀可「引多啲遊客嚟」

郭女士由東涌來西九文化區看無人機演出，郭女士指以往只在電視看過無人機表演，今次是首次現場看演出，「其實都幾熱，但我無睇過，所以都出來睇下。」

同行的許先生則說以往在灣仔海濱的夜繽紛活動看過無人機，覺得無人機在夜空變化多、表演有吸引力，「引多啲遊客嚟。」他又說，現時到處也有不少熊貓，也想看到有很多熊貓圖案的無人機表演。