十一國慶｜西九無人機表演取消 文體旅局：氣象因素非人為干擾
撰文：蕭通
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文化體育及旅遊局公布，在昨晚（9月30日）晚上的「新生代千人合唱賀國慶」活動開始時，承辦單位表示，無人機信號受到嚴重干擾，令無人機無法準確定位，經調查後相信與氣象因素有關，非人為干擾。
無人機總會主席楊景賞昨晚解釋說，團隊在演出前20分鐘，發現無人機系統受嚴重干擾，其中RTK定位的精度出現嚴重問題，及後發現當時華南沿岸正受電離層閃爍影響，與太陽風暴有關。
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故障無法修補 電視播出預錄片段
文體旅局指出，各相關單位曾即時盡全力嘗試修復，希望無人機表演可以成功進行。大會司儀在下午8時38分、8時46分及9時06分向現場簡介表演節目及最新情況。由於故障無法修補，無人機表演最終需要取消，並採用事前預備的應變方案，在電視直播用上早前無人機預錄片段。
對於在嘗試修復期間，令各位嘉賓、表演的同學、團體，以及現場和電視機前的觀眾等候，文體旅局表示深感抱歉。在場各位表演的同學表現專業，他們十分落力演出，讓在場人士感受到年青人的澎湃活力和愛國情懷。
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