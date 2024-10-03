有片｜馬騮當眾扯甩遊客假髮 網民：大聖火眼金睛讓你顯原形
撰文：林芷瑩
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十一國慶假期，內地民眾都趁機到處出遊。10月1日，貴州黔靈山景區有猴子當眾將遊客的假髮「扯甩」，尷尬萬分。
影片顯示，一隻猴子爬到一名穿西裝男子的頭上，周圍有不少人圍觀或用手機拍攝，該名男子一直用右手按住頭髮，又試圖用其他物件吸引猴子的注意力，但假髮仍被猴子「扯甩」。
景區工作人員回應稱，只要遊客不和猴子對視、逗打或主動投食，牠們一般情況下不會主動攻擊人，景區內設有警示牌，也會提醒遊客注意安全。
黔靈山景區的野生猴子屬於獼猴，是國家二級野生保護動物。2020年，貴陽市林業局曾發布數據，當時黔靈山的野生獼猴數量超過1200隻，由於獼猴散布在戶外，造成過多宗傷人事件。2022年，黔靈山景區對獼猴種群進行調控分流，獵捕了394隻，分流獼猴全部明確用於種群繁育或科普展示。
網民睇法：
挺禿然的
這猴也太調皮，讓大哥尷尬啦
這是黔靈山猴子太調皮還是遊客髮型太獨特呢
這猴子是故意的吧
好了，現在全國都知道這位大哥「禿頂」的秘密了
還是大聖知道你小子騙人
孫大聖顯身，火眼金睛，戳了你的假髮，讓你顯原形。
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