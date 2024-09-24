電影《一生交給黨》票房慘淡僅得275萬元　網民：1億黨員怎沒去看

內地主旋律電影《一生交給黨》8月1日在各地上映，然而直到9月22日，總票房僅有275萬元人民幣，對此輿論紛紛分析票房慘淡原因，甚至有網民諷刺道「1億黨員怎麼沒去看」。



《一生交給黨》片長1小時30分鐘，由曾羽編劇，陶明喜執導，王超偉、鮮青洋、莫小奇、楊駿、何梓銘等主演，根據中國共產黨黨員、湘鄂西革命根據地和湘鄂西紅軍的創建者周逸群烈士故事改編，講述了1927年四一二事件中大批共產黨員被國民黨特務殺害，周逸群帶領中共黨員與國民黨特務組織展開鬥爭並參加南昌起義的故事。

電影劇照。

電影8月1日建軍節全國上映，向建軍97周年獻禮，然而「貓眼電影」平台顯示其票房票房相當差勁，首周票房為96萬元，累積票房則為275萬元，連內地網民得知消息後也紛紛嘲笑，「居然有人看」、「看來有共鳴的不多」、「誰要看這種無聊的電影」、「我接受的愛黨教育已經夠了」、「我花錢是去娛樂的，不是去上課」、「1億黨員怎麼沒去看」、「黨員都不看，誰要看？」

另有影評認為，近年紅色題材在市場的表現一直不佳，觀眾對這類電影已失去興趣，且對歷史題材的認知有偏差，若不能讓觀眾代入到歷史情境，對電影劇情就沒有共鳴。同時，紅色題材電影被賦予過於沉重的歷史使命，更像肩負著宣傳教育任務的工具，而非單純的藝術作品。