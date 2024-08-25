四川生果舖老闆躺雪櫃內乘涼　網民熱議：做了我一直不敢做的事

高溫天氣持續，大家都想盡辦法降溫，有人會選擇飲冰凍飲料、食西瓜，也有人會隨身帶備小風扇，但四川有生果店老闆竟直接躺在雪櫃裏乘涼。



《瀟湘晨報》報道，有網民介紹，8月22日在四川都江堰逛景區時，發現生果店的老闆直接躺在雪櫃裏乘涼，「水果店老闆比水果還新鮮」。

網民熱議稱，小時候經常幻想自己能在雪櫃裏乘涼，生果店老闆「做了我一直想做的事情」、「是個狠人！把自己送進冰箱」、「這冰棺挺寬敞的呀」，也有人表示老闆的舉動「符合我們四川人『神戳戳』『瘋霍霍』的性格，自己開心舒服最重要」、「不是空調安不起。而是冰箱更有性價比」。

生果店內無人看守。（影片截圖）

原來生果店老闆直接躺在雪櫃裏乘涼。（影片截圖）

不過，有網民提到老闆緊閉雪櫃門乘涼的做法非常危險，容易造成缺氧窒息，也有人擔心會引起食安問題，「不會賣的水果也在裏面乘過涼吧」、「不敢想象同冰櫃的水果是什麽味的」。

據中央氣象台預測，8月23日至25日，四川盆地將持續高溫，日最高氣溫普遍有35～37℃，局地可達40～42℃。