避國慶塞車？男子踩共享單車從成都至藏區　風雪中狂騎500公里

國慶假期，一名男子竟穿著薄薄一件單衣，冒著風雪踩共享單車從成都前往川西藏區，引發網絡熱議。有網民評論稱其「孤勇者」、「打開了假期避開塞車的新思路」，但也有網民懷疑其撬鎖盜竊。



正在自駕遊的網民在車上拍攝影片，一名身穿黑色薄薄單衣的男子，正騎著一輛共享單車在高速公路上前行，期間一段路還下著雪，路面亦十分濕滑。

男子踩共享單車從成都至川西藏區，風雪中狂騎400公里。

男子踩共享單車從成都至川西藏區，風雪中狂騎400公里。

男子踩共享單車從成都至川西藏區，風雪中狂騎400公里。

拍攝者稱，開車到四川折多山時看到騎行男子，男子告訴他，他從成都一路騎過來。拍攝網民此後又在評論區更新該男子的最新定位稱，男子已騎車到甘孜藏族自治州雅江縣。

百度地圖顯示，從成都到雅江縣超過500公里，即使開車都要耗時約10個小時，若騎行大約需要2天時間。

百度地圖顯示，從成都到雅江縣大約500公里。

據悉，國慶假期內地預計全社會跨區域人員流動量超過19億人次，高速自駕出行達15.26億人次，多個高速公路在節前幾日就出現嚴重塞車情況。

男子騎車前往藏區引發網民熱議稱，「打開了假期避開塞車的新思路」，更有人稱其「孤勇者」。不過也有網民質疑，該男子是「擺拍」，且未看到車上車鎖，懷疑其撬鎖盜竊。

男子踩共享單車從成都至川西藏區，風雪中狂騎400公里。

網民熱議▼



騎那麼遠、那麼長時間，不超時嗎



共享單車不是不能跨區嗎？這違規不處罰嗎



如果正常繳費的話，營運管理費、租金就夠受的了。超出營運區域無法鎖車，鎖車就要繳交營運管理費；不上鎖車，就要持續計費。如果採取某種方法不繳費，這是否涉嫌竊盜？



在青藏高原上也看見了共享單車，看見的時候震驚住了



真夠假的，連個背包都沒有，拍戲能不能認真一點！

