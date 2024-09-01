年輕女子邊握手機邊踩單車　轉彎不穩重摔　頭部著地身亡

駕駛交通工具時切勿分心，以免發生意外！四川成都日前發生一宗死亡意外，一名賈姓女子騎乘單車時，左手拿著手機，沒想到因此過彎不穩重摔，送醫搶救後仍不治身亡。



根據內媒報導，成都交警六分局近日發布了一段交通事故監視器畫面，當時賈姓女子與親友一起騎乘單車，不過當時她的左手緊緊抓著手機，並沒有專心握著把手。

女子拿手機騎單車，過彎重摔慘死。（微博圖片）

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沒想到，賈女穿越隧道的途中，準備轉彎時，疑似因為車速過快，無法控制方向，左右搖晃後摔倒，並且頭部著地，當場受了重傷。

事後賈女被送往醫院搶救，但經過治療以後，仍舊不治身亡。成都交警六分局對此呼籲，騎車不該分心，應該放下手機、隨時注意路況，避免發生意外。

女子拿手機騎單車，過彎重摔慘死。（微博圖片）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】