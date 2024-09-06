64歲荷蘭學者花156天從阿姆斯特丹踩單車到上海　重新認識了中國

「這是一次1萬公里的探險嗎？對我來説，它更像是騎車回家的旅行，而我重新發現了中國。」 「如果可以的話，我希望把這次的經歷，寫成一本書。」電話那頭，是今年64歲的奧雷．伯曼，他語氣輕快，吐字清晰無比。



這位來自荷蘭的同濟大學教授，最近剛完成了一場偉大的旅程：從阿姆斯特丹出發，花了將近半年的時間，一路騎車到達上海。

從家鄉到上海，奧雷需要坐12個小時的飛機。而他如今的這趟旅程全長10518公里，故事裏有45公斤的行李、300多條河流、200多座山峯……這一切，被他用一輛18公斤的自行車串起。

來自荷蘭的64歲同濟大學教授奧雷．伯曼花了156天從阿姆斯特丹騎單車到達上海。（IG@olebouman）

來自荷蘭的64歲同濟大學教授奧雷．伯曼花了156天從阿姆斯特丹騎單車到達上海。（IG@olebouman）

來自荷蘭的64歲同濟大學教授奧雷．伯曼花了156天從阿姆斯特丹騎單車到達上海。（IG@olebouman）

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他説：

我不想把中國看成目的地，而是把尋找中國的路變成一段旅行。

正因如此，奧雷給這次旅途起了個名字——「東遊記」。他覺得只有這樣，東方才可以在他眼前「不斷展開」。

在途中，他曾遭遇過戰亂，而不得不改變路線；也曾在萬里之外的中東，因為奇妙的緣分而遇見「中國」。當然，更有跨過了賽里木湖、火焰山、莫高窟、白馬寺之後，他對華夏大地產生的全新印象。

我不覺得我是遊客，在這個國家生活了十多年之後，我更像是在重新認識中國。

156天 18個國家 1個人的「東遊記」

今年2月，奧雷從荷蘭阿姆斯特丹踏上征程。如果路況不錯，他每天會騎上7個小時左右，大約120到130公里。這是一次「尋找東方」的旅程，但在很早的時候，中國的影子就已經出現。

出發沒多久，他在比利時的一個小鎮上遇上了一家名為「敦煌」的餐廳，而幾個月後，他將在萬里之外再度與敦煌相遇。在德國特里爾，奧雷特意路過了馬克思的雕像，這座雕像是中國送給特里爾市的禮物。它面前的説明板還用中文寫下：馬克思，是特里爾市最著名的兒子。

他説：

我在歐洲生長，但這裏的許多東西，我自己之前都從來沒有發現。

而每到一個大節點，他都會停歇一會：滑鐵盧、維也納、伊斯坦堡……他在這些城市，用各種不同主題的活動來回顧之前的旅程。「有的時候我會做演講、辦展覽，或者和各種各樣的人開研討論壇。」奧雷和我講。「人們可以通過我拍的照片，看到我眼睛所看的東西，這樣我的旅行才不會變成一個黑洞。」

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當然，這畢竟是一趟太長的旅程，在其中大部分時間裏，奧雷都是一個人前行，動物反而成了他的朋友：

路上最多的是黑色的烏鴉，還有無處不在的流浪狗，牠們陪我一起穿越了很多村子。

「牠們很聰明，有的時候發現我的揹包裏有吃的，還會試圖咬我的包。」他笑着説。面對這些「不速之客」，奧雷從最開始的些許恐懼，到後來逐漸適應，甚至開始主動和牠們分享自己帶的餅乾。

而「東遊記」最大的困難，也不僅僅只有孤獨而已，旅途中還有不少出乎意料的事情，讓他措手不及。剛騎到德黑蘭兩天，伊朗與以色列之間突然爆發了衝突，前往土庫曼斯坦的過境簽證暫停發放——這裏本來是奧雷計劃前往的下一站。無奈之下，他只得放棄了這一段路的騎行，轉而飛去迪拜，再從迪拜前往中亞，繼續自己的旅途。而此時的迪拜機場，擠滿了因時局而滯留的旅客。在這裏，奧雷足足待了4天，才等到了自己行李的抵達，這其中自然包括他最重要的夥伴：自行車。「終於見到我的自行車的時候，那一刻的安心感，難以言喻。」

後來抵達上海之後，他在博客中感慨：「經過5個多月跨越歐亞的騎行，我依然身體健康，從未遇到搶劫、伏擊或綁架，行李也沒有丟失。」

這已經是太幸運了。

從火焰山到秦長城 旅途中重新發現中國

每到一站，奧雷都會在地圖上打下標記，最後留下了一條密密麻麻的軌跡。在「東遊記」的展覽上，他把自己的行程打印下來，和絲綢之路、玄奘西行，還有馬可．波羅的東方之旅繪製在一塊地圖上。幾條跨域時空的旅行，就這樣有了交集。

奧雷和中國的第一次「正式相遇」，依然是在伊朗。這一天，他逛完了成吉思汗的後代修築的蘇丹尼耶圓頂，這是一座被綠松石琉璃瓷磚覆蓋的宮殿。正當他準備繼續自己的旅途時，一位騎摩托車的男人追了上來，告訴他：一定不能錯過附近的「龍谷」——在這裏，中國工匠受統治者的委託，在岩石中雕刻出了兩條「巨龍」。回憶起這次特別的經歷，奧雷和我講：「告訴我這個偏遠地點的伊朗人，對我向東的旅行目的一無所知……但就是這麼巧合，他好像知道，我在尋找一個東方國度的痕跡。」

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東行路上故事很多，而奧雷説自己的初衷，還是想再次認識東方：「我在中國生活了這麼久，但我總覺得並沒有完全觸摸到它。」在香港、深圳、上海居住了這麼久之後，哪裏才是中國的模樣，他想從這次的東遊中找到靈感。於是，進入中國國境之後的每一站，都在給他全新的答案。

在新疆火焰山，他寫下了這樣一段話：「我的東遊記，在這裏與中國最著名的傳説之一《西遊記》相遇。」還接着開了一個小小的玩笑：「遺憾的是，我沒有徒弟，也聯繫不到能幫助我降温的鐵扇公主。」

在甘肅定西，他特意繞路跑去看了秦代的長城。「那裏基本沒有遊客，（長城）差不多都被泥土覆蓋了，只有山頂上還能看見一些烽火台。」「風景非常美麗，但我覺得更重要的，是我在重新發現歷史。」

在奧雷眼裏，這樣一次經歷，讓他理解了歷史如何成為一種燃料、一種能量，甚至最終塑造了中國人的自信。等騎車路過華北平原，站在稻田面前的奧雷，又從漢字中找到了對中華文明的新理解。「『和』這個字，一邊象徵稻米，一邊象徵人。沒有人，稻米無用；沒有稻米，人也難以生存。」

奧雷説，之前也有人問他，為什麼要用這樣的方式、這麼慢的速度，回去一個他早就熟悉無比的地方。但他覺得，和這輛自行車一起，他才第一次真正「腳踏實地」地去感受這個國度。「其實很簡單，這個故事的美妙之處在於，它不是説我突然間走下飛機，就回到了中國，而是慢慢地，走入東方的每個角落……這就是為什麼我把它叫做『東遊記』。」

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最愛騎行的荷蘭人 把旅程變成課堂

去年10月，奧雷在網絡上公佈了「東遊記」的計劃。但他關於這件事的思考，實際上還要早得多。「最開始想這件事，大概是在疫情的時候，那個時候我居家工作，也在鍛鍊身體。」這段經歷讓他覺得，從事多年智力工作以後，也是時候「做一些體力活」了。「因為我不想等以後更老了，回憶起之前的生活，發現自己一輩子都是坐在椅子上説話。」奧雷笑着説。

其實，選擇自行車作為旅行的方式，並非奧雷的一時興起——除了想親自用腳步丈量世界，他本身就是一個資深的騎行愛好者。和幾乎每一個荷蘭人一樣，在很小的時候，奧雷就愛上了自行車：「我的第一輛自行車是Zieleman，一個荷蘭的品牌，那是我做了一個夏天的報童攢錢買下的。」

中學畢業之後，他進入了代爾夫特理工大學主修建築，而後又前往阿姆斯特丹大學學習文化學。建築師、雜誌編輯、教授……幾十年過去，奧雷的職業和身份變化很多，但他始終把騎行當作自己的最大愛好之一。「我是一個作家、一個策展人，但我更是一個旅行者，我喜歡記下在路上看到的所有東西。」正因如此，這次的東遊之旅，還被奧雷搬進了同濟大學的課堂。在騎車的途中，他每週都會和同學們在線上見面，大家還深度「定製」了他的行程。

有的時候往南騎到一半，有同學給他出謀劃策：另外一邊某個地方感覺更有意思。第二天，奧雷就會轉頭向北。「我們交流很多，這其實並不是一種單向的教學，因為這條路對所有人來説都是陌生的、開放的，包括我自己……所以有時候我也覺得，大家更在給我上課。」

7月份，奧雷終於完成了這次萬里旅途，這輛「功勳卓著」的自行車，也被他放進了博物館，作為「東遊記」展覽的重要組成部分。「這是我的新朋友，」他笑了，「是它帶我來到了上海，大家可以去跟它來張合影。」

聊天的最後我問奧雷，5個月過去了，他對這場旅程最大的感受是什麼？在他眼裏，這場旅途不僅跨越了地理距離，更讓自己在時間維度上再度體會了中國：

過去20年，有幾億中國人從農村遷居城市，我覺得我在見證一場偉大的變革。

而這位來自西歐的學者覺得，更重要的，是在東西方日益分裂的大環境之下，如何尋找到一個更好的方式去理解彼此。「一萬多公里看起來很長，但我可能總共只遇到了沒多少人。可一本書、一場展覽，也許就能讓10000個人看到我的故事……我覺得這才是最值得的。」

這次展覽，現在正在浦東碧雲美術館免費開放，並將持續到9月中旬。感興趣的讀者可以前往，與奧雷一起重走一遍東遊之路。