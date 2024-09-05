《黑神話：悟空》27取景地來自山西　包括懸空寺、中國最古老木塔

要數近期熱話，當屬國產遊戲大作《黑神話：悟空》，遊戲以《西遊記》為故事背景，呈現了大量高度還原的中國古建築，成為一大亮點，為人津津樂道。

在《黑神話：悟空》36個取景地中，有27個就來自山西，像是著名的懸空寺、小西天等。近日，山西省文旅廳就推薦了8個同款取景地，讓大家能「跟着悟空遊山西」！包括哪些景點呢？



黑神話：悟空｜山西大同篇 懸空寺 雲岡石窟

位於山西大同恆山的懸空寺，是國產遊戲《黑神話：悟空》山西取景地之一。（Getty/當代中國授權）

恆山懸空寺建築群，僅以27根橫梁支撑，卻可歷經千年仍屹立不倒，是最令人歎為觀止的建築奇迹。（視覺中國/當代中國授權）

《黑神話：悟空》中，山西大同恆山懸空寺的遊戲畫面。（網上圖片）

我們先從山西省最北的大同市開始遊覽！位於山西大同的恆山懸空寺，始建於北魏時期，距今已有近1,600多年歷史，是恆山十八景中的「第一勝景」。

恆山懸空寺如同它的名字一樣，懸掛在陡峭的山壁上，寺下就是萬丈深淵，可謂驚險萬分，在2010年的時候，就被《時代周刊》選為世界最岌岌可危的十大建築之一。

位於山西大同的雲岡石窟，是國產遊戲《黑神話：悟空》山西取景地之一。（Getty/當代中國授權）

雲岡石窟的石雕造像，既有印度元素，也有希臘、羅馬等西方國家的特徵，充分體現早期中西文化融合的特色。（Getty/當代中國授權）

山西雲岡石窟，是中國「四大石窟」之一，已有1,500多年歷史。（視覺中國/當代中國授權）

在《黑神話：悟空》中，山西大同雲岡石窟的遊戲畫面。（山西省文化及旅遊廳@小紅書/當代中國授權）

坐落於武州山南麓的雲岡石窟，同樣是山西大同的名勝古迹之一。雲岡石窟的開鑿始於北魏時期，是中國首個皇家授權開鑿的石窟。

其後，雲岡石窟再歷經北齊、隋、唐等朝代，開鑿時間跨越150多年，如今現存主要洞窟45個、大小窟龕252個，精美石雕造像近6萬餘尊，結合了中西文化融合的特色，堪稱中國石窟藝術寶庫中的瑰寶。

黑神話：悟空｜山西朔州篇 崇福寺 應縣木塔

位於山西朔州的崇福寺，是國產遊戲《黑神話：悟空》山西取景地之一。（Getty/當代中國授權）

在崇福寺彌陀殿内，供奉着阿彌陀佛、觀世音和大勢至二菩薩，均於金代建成。3座塑像雕刻精緻，神態端莊，為金代佛像雕塑中的上乘之作。（視覺中國/當代中國授權）

《黑神話：悟空》中，山西朔州崇福寺彌陀殿的遊戲畫面。（網上圖片）

下一站，我們來到山西朔州市。在朔州市朔城區，坐落着一座始建於唐代的佛寺，名叫崇福寺，遼代時曾作為官府，名為林衙署。

在《黑神話：悟空》中出現的場景，正是崇福寺的彌陀殿。

彌陀殿是崇福寺的主體建築，坐落於高2.5米的台基上，面闊七間，為單檐歇山頂結構建築。無論是屋頂的琉璃構件、隔扇上的精美圖案、氣勢雄偉的佛塑像等，崇福寺盡顯唐遼兩代的氣派之美。

山西朔州應縣木塔高約67米，底層直徑約30米，呈平面八角形，全塔共採用了2,600多噸紅松木建成。（Getty/當代中國授權）

位於山西朔州的應縣木塔，是國產遊戲《黑神話：悟空》山西取景地之一。（Getty/當代中國授權）

《黑神話：悟空》中，山西朔州應縣木塔的遊戲畫面。（網上圖片）

位於山西朔州應縣城的應縣木塔，始建於遼代，直至金代增修完畢，是中國現存最古老及最高的純木結構樓閣式建築。

木塔結構複雜，使用了現代人難以複製模仿的高超技術，單是維修方法，建築專家們就足足討論了逾30年，就連著名建築大師梁思成，亦稱之為「獨一無二的偉大作品」。

於此同時，應縣木塔更是「世界三大奇塔」之一，與巴黎埃菲爾鐵塔和意大利比薩斜塔齊名，享負盛名。

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