《黑神話：悟空》山西同款取景地　懸塑藝術最後的絕唱

國產遊戲《黑神話：悟空》近日爆火，作為主要取景地的山西，也一躍成為了超人氣旅遊熱點。

繼上篇介紹了由山西文旅推薦，位於大同和朔州的《黑神話：悟空》同款取景地後，本文將繼續跟着官方路線，深入山西中南部，包括忻州、臨汾、晉城等城市，打卡更多遊戲同款景點！



黑神話：悟空｜山西忻州篇 佛光寺 石門懸棺

山西忻州佛光寺東大殿，是現存最完整及規模最大的一座唐代木結構建築，極具歷史價值。（視覺中國/當代中國授權）

在山西忻州佛光寺内，坐落了兩座唐代石幢，是《黑神話：悟空》中出現過的場景。（視覺中國/當代中國授權）

在山西忻州佛光寺東大殿前的大鐘，是《黑神話：悟空》中出現過的場景。（視覺中國/當代中國授權）

在佛光寺東大殿内，佛像雕塑主次有序地排列着，體態豐滿，神情端莊，主佛和菩薩前額點有紅痣，是唐代盛行的手法。（視覺中國/當代中國授權）

《黑神話：悟空》中，山西忻州佛光寺大鐘（左）及唐代石幢（右）的遊戲畫面。（網上圖片）

位於山西忻州五台縣的佛光寺，始建於北魏時期，後來於唐大中元年間（公元857年）重建。

現時，佛光寺内有殿、堂、樓、閣等120餘間，唐代興建的東大殿是佛寺正殿。

東大殿坐落於最後一重院落中，屬於佛光寺等級最高的建築，面闊七間，殿内佛壇橫跨五間，是中國現存唐代木結構建築中規模最大、保存最完整的一座，又以建築、雕塑、壁畫、題記著稱，有「四絕」之譽。

寧武石門懸棺位於山西忻州蘆芽山境内，是中國北方地區目前發現的唯一一處崖葬群。（蘆芽山風景區＠小紅書/當代中國授權）

石門懸棺的懸葬方式大概分為洞穴式、懸吊式、懸樁式、棧道式，建造年份不詳，但經專家推算應為明代中葉、清代或民國時期。（視覺中國/當代中國授權）

山西忻州寧武石門懸棺在《黑神話：悟空》和現實中的對比。（蘆芽山風景區＠小紅書/當代中國授權）

《黑神話：悟空》中，寧武石門懸棺的遊戲畫面。（網上圖片）

在《黑神話：悟空》中，出現了不少頗具神秘色彩的場景，其中一處就是寧武石門懸棺了。

寧武石門懸棺位於山西忻州蘆芽山一處幽僻的山谷内，是中國北方地區至今發現的唯一一座崖葬群，建造時間不詳，極具考古意義。

在石門内，可見懸掛在石壁上的木棺，有的用木樁支撑，有的則是用鐵鏈捆鎖，高低不一，有的近百米高，也有數十米高，形成一片壯觀景象。

黑神話：悟空｜山西臨汾篇 「小西天」千佛庵

山西臨汾，隰縣小西天，被譽為中國藝術史上的「懸塑絕唱」，是《黑神話：悟空》的取景地之一。（馴服四肢的魚@小紅書/當代中國授權）

山西臨汾，隰縣小西天，上院大雄寶殿内的正面佛龕上，刻有展示須彌山上三十三層「仞利天」、佛傳故事和釋迦牟尼本生傳說的精美懸塑。（馴服四肢的魚@小紅書/當代中國授權）

《黑神話：悟空》中，山西臨汾隰縣小西天的遊戲畫面。（網上圖片）

接下來，我們來到山西南部的臨汾市。在臨汾隰縣的鳳凰山上，坐落着一座鼎鼎有名的佛教寺院——千佛庵，更為人熟悉的名字是「小西天」。

隰縣小西天始建於明代，歷時15年建成，是一座擁有400多年歷史的古禪寺。

寺如其名，在170平方米的大雄寶殿內，小西天打造了一個震撼人心的「西方極樂世界」，雕樑畫棟，精美絕倫，近2,000尊彩塑井然有序，寶相莊嚴，被譽為中國藝術史上的「懸塑絕唱」，尤爲珍貴。

黑神話：悟空｜山西晉城篇 府城玉皇廟

最後一站，我們來到位於山西晉城澤州縣的玉皇廟。

山西晉城，玉皇廟的元代二十八星宿彩塑，將人物和動物形象巧妙結合，精妙絕倫，是中國唯一一處孤品，尤其珍貴。（某肆兒@小紅書/當代中國授權）

山西晉城玉皇廟，沿中軸線由南向北建造，三進院落，東西兩翼對稱排列，展示了宋代廟宇建築的精妙。（視覺中國/當代中國授權）

山西晉城玉皇廟内，現存彩塑284尊，壁畫120平方米，隨處可見精湛的雕塑裝飾，雕樑畫棟，是中國雕塑藝術的瑰寶。（視覺中國/當代中國授權）

《黑神話：悟空》中，山西晉城玉皇廟的遊戲畫面。（網上圖片）

府城玉皇廟，始建於北宋年間，面積逾3,500平方米，分三進，有110間殿宇，是古代澤州規模較大的一座道教廟宇，匯聚了宋代廟宇的建築風格特色。

玉皇廟又以獨特精湛的彩塑著稱，其中位於西偏殿的二十八星宿彩塑最具代表性，被譽為「海内孤品」，在《黑神話：悟空》中，也被高度還原並呈現在遊戲場景内，是主要取景地之一。

山西文旅「跟着悟空遊山西」主題路線——古建華章與彩塑滿堂晉北線。（山西文旅/當代中國授權）

山西文旅「跟着悟空遊山西」主題路線——樓閣飛雲與神仙洞天晉南線。（山西文旅/當代中國授權）

山西文旅「跟着悟空遊山西」主題路線——神奇上黨與絕美造像晉東南線。（山西文旅/當代中國授權）

山西文旅「跟着悟空遊山西」主題路線——自駕線路。（山西文旅/當代中國授權）

除了以上介紹的同款取景地外，山西文旅也推出了多條「跟着悟空遊山西」主題路線，包括全線路線、3條主題路線以及自駕路線。

各位「天命人」可以依照興趣選擇自己喜歡的路線，跟着悟空一起打卡大美山西吧！

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