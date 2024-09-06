《黑神話：悟空》山西同款取景地 懸塑藝術最後的絕唱
國產遊戲《黑神話：悟空》近日爆火，作為主要取景地的山西，也一躍成為了超人氣旅遊熱點。
繼上篇介紹了由山西文旅推薦，位於大同和朔州的《黑神話：悟空》同款取景地後，本文將繼續跟着官方路線，深入山西中南部，包括忻州、臨汾、晉城等城市，打卡更多遊戲同款景點！
黑神話：悟空｜山西忻州篇 佛光寺 石門懸棺
位於山西忻州五台縣的佛光寺，始建於北魏時期，後來於唐大中元年間（公元857年）重建。
現時，佛光寺内有殿、堂、樓、閣等120餘間，唐代興建的東大殿是佛寺正殿。
東大殿坐落於最後一重院落中，屬於佛光寺等級最高的建築，面闊七間，殿内佛壇橫跨五間，是中國現存唐代木結構建築中規模最大、保存最完整的一座，又以建築、雕塑、壁畫、題記著稱，有「四絕」之譽。
在《黑神話：悟空》中，出現了不少頗具神秘色彩的場景，其中一處就是寧武石門懸棺了。
寧武石門懸棺位於山西忻州蘆芽山一處幽僻的山谷内，是中國北方地區至今發現的唯一一座崖葬群，建造時間不詳，極具考古意義。
在石門内，可見懸掛在石壁上的木棺，有的用木樁支撑，有的則是用鐵鏈捆鎖，高低不一，有的近百米高，也有數十米高，形成一片壯觀景象。
黑神話：悟空｜山西臨汾篇 「小西天」千佛庵
接下來，我們來到山西南部的臨汾市。在臨汾隰縣的鳳凰山上，坐落着一座鼎鼎有名的佛教寺院——千佛庵，更為人熟悉的名字是「小西天」。
隰縣小西天始建於明代，歷時15年建成，是一座擁有400多年歷史的古禪寺。
寺如其名，在170平方米的大雄寶殿內，小西天打造了一個震撼人心的「西方極樂世界」，雕樑畫棟，精美絕倫，近2,000尊彩塑井然有序，寶相莊嚴，被譽為中國藝術史上的「懸塑絕唱」，尤爲珍貴。
黑神話：悟空｜山西晉城篇 府城玉皇廟
最後一站，我們來到位於山西晉城澤州縣的玉皇廟。
府城玉皇廟，始建於北宋年間，面積逾3,500平方米，分三進，有110間殿宇，是古代澤州規模較大的一座道教廟宇，匯聚了宋代廟宇的建築風格特色。
玉皇廟又以獨特精湛的彩塑著稱，其中位於西偏殿的二十八星宿彩塑最具代表性，被譽為「海内孤品」，在《黑神話：悟空》中，也被高度還原並呈現在遊戲場景内，是主要取景地之一。
除了以上介紹的同款取景地外，山西文旅也推出了多條「跟着悟空遊山西」主題路線，包括全線路線、3條主題路線以及自駕路線。
各位「天命人」可以依照興趣選擇自己喜歡的路線，跟着悟空一起打卡大美山西吧！
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